ГПУ потребовала лишить Артеменко гражданства

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Генпрокуратура просит МВД инициировать процедуру лишения гражданства Украины депутата Верховной Рады от фракции "Радикальной партии" Андрея Артеменко за получение канадского гражданства, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство.

"Генеральная прокуратура Украины обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери гражданства Украины народным депутатом Верховной Рады Андреем Артеменко", — написала Сарган в Facebook.

Она сообщила, что в ходе расследования уголовного производства о государственной измене, было собрано достаточно документов, которые указывают на то, что Артеменко получил гражданство Канады и имеет паспорт гражданина Канады.

При этом Сарган отметила, что Государственная миграционная служба после получения от Генпрокуратуры материалов может обратиться к президенту Украины с просьбой лишения Артеменко гражданства Украины.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

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По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.