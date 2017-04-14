Последнее перемирие было нарушено Киевом уже через час после его начала - Захарченко

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Власти Украины не заинтересованы в соблюдении минских договоренностей, обстрелы в регионе со стороны ВСУ происходят ежедневно. За время конфликта с начала боевых действий в Донбассе украинская сторона не выполнила ни одного обещания о прекращении огня, заявил во время прямой линии с жителями Украины заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, передает корреспондент РИА Новости Украина из Донецка.

"Война идёт каждый день. Каждый день гибнут люди, в том числе мирные. Киев не отказался от своей цели – силой загнать Донецк и Луганск обратно в "единую Украину", уничтожив для этого ту часть населения Донбасса, которая не просто хочет быть свободной, но и готова бороться за свободу с оружием в руках. А перемирия? Знаете, мы на эти обещания Киева и внимание обращать перестали, потому что Киев ни разу не выполнил своё обещание. Понимаете, ни разу! Вот последнее объявленное Киевом перемирие было нарушено с его стороны менее чем через час после начала", — сказал Захарченко.

Напомним, что первая договоренность о прекращении огня и соблюдении "режима тишины" в Донбассе участниками трехсторонней контактной группы была достигнута в Минске в сентябре 2014 года. В последний раз режим прекращения огня в столице Белоруссии был согласован 12 апреля 2017 года – между ними согласовывались еще десятки перемирий, однако, ни одно из них полноценно не соблюдалось. В большинстве случаев массированные обстрелы начинались спустя несколько суток после подписания соглашений, и каждый раз в срыве договоренностей противоборствующие стороны традиционно обвиняли друг друга.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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