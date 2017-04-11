Маттарелла: РФ воспользуется влиянием для укрепления перемирия в Донбассе

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла выразил надежду, что РФ воспользуется влиянием для укрепления перемирия в Донбассе.

Маттарелла находится в РФ с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина.

"Мы поговорили и о ситуации в Украине. Италию очень беспокоит отсутствие значительного прогресса на политическом уровне. По нашему мнению, никто: ни Россия, ни Европа, ни Украина — не извлекают какую-то пользу от такой ситуации, от длительной нестабильности в сердце Европы. Мы ценим роль ОБСЕ и выражаем нашу надежду на переговоры в нормандском формате на основе минских соглашений. Мы выражаем надежду, что Россия, конечно, воспользуется влиянием для укрепления перемирия и для деэскалации", — сказал Маттарелла на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.