Пискун: в расследовании событий на Майдане допущены глобальные ошибки

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. На первых порах расследования событий на Майдане были допущены глобальные стратегические ошибки. Об этом на телеканале "112 Украина" заявил экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун.

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"Об этом тяжело сегодня говорить и тяжело судить о действиях, которые будут происходить. Можно дать оценку тому, что уже произошло. Я считаю, что на первых порах расследования этого уголовного дела, и впоследствии, были допущены глобальные стратегические ошибки. Возьмем, прозаично, 130 человек, или 126 человек убито. Подразумевается 126 потерпевших. Следователей должно быть, как минимум 120-125. Следственная группа должна быть не менее 500 человек. Потому что туда должны входить оперативные работники, криминалисты, эксперты, медики. Такая огромная группа из 500-600 следственно-оперативных работников должна была начать расследование этого дела. Люди есть. Это не проблема общества, думать, где генпрокурор возьмет специалистов для того, чтобы расследовать… Не хватило ни политической воли, ни профессионализма, у тех, кто этим занимался", — заявил Пискун.

Также Пискун не исключил, что еще раз станет генпрокурором. "Если сохраниться такая должность через несколько лет, может и стану", — отметил он.

Ранее сообщалось, что экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был свидетелем по уголовному делу о преступлениях во время акций протеста в Киеве в 2014 году.