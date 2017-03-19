Деятели культуры просят ГПУ и МВД расследовать нападение на активиста Майдана

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Деятели культуры обратились с письмом к генпрокурору Украины Юрию Луценко и министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием расследовать нападения на активиста Евромайдана в Харькове,

Подписавшие письмо напоминают, что 22 февраля 2015 года в Харькове Рябко был жестоко избит несколькими людьми, что привело к многочисленным переломам лицевых костей, оперативному вмешательству и длительной реабилитации.

"Несмотря на то, что дело взял под личный контроль министр внутренних дел Арсен Аваков, дело еще не передано в суд и тормозится должностными лицами прокуратуры и полиции. На Василия Рябко оказывается давление, звучат угрозы его жизни", — говорится в письме.

Деятели культуры констатируют, что 10 марта 2017 года уже второй раз прокуратурой закрыто уголовное производство против подозреваемых по делу от 22 февраля 2015 года.

"Считаем неслучайным неисполнение судебных постановлений и саботаж сроков следствия, чем Рябко Василий фактически лишается права на судебное разбирательство", — подчеркивается в обращении.

Украинские деятели культуры обращаются к представителям правоохранительных органов и прокуратуре с требованиями завершить наконец расследование и передать дело в суд и расследовать второе нападение на Рябко, а также обеспечить прозрачную проверку действий должностных лиц, проводивших расследование, и прокурорский надзор.