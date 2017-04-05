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    Россия не позвала Украину на Московскую конференцию по безопасности

    (обновлено: )1087180
    По словам заместителя министра обороны РФ, в сфере безопасности между РФ и Украиной "действительно, существует большой комплекс сложных вопросов - в первую очередь в двусторонних отношениях".
    Флаги Украины и России
    УНИАН

    КИЕВ, 5 апр – РИА Новости Украина. Минобороны РФ не направляло украинским коллегам приглашение для участия в VI Московской конференции по международной безопасности, которая пройдёт 26-27 апреля, сообщил журналистам в среду заместитель министра обороны РФ, генерал-лейтенант Александр Фомин.

    Мюнхенская международная конференции по безопасности MCSC
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Итоги Мюнхенской конференции

    "Приглашение на эту конференцию Украине мы не направляли", — сказал А.Фомин.

    По его словам, в сфере безопасности между РФ и Украиной "действительно, существует большой комплекс сложных вопросов — в первую очередь в двусторонних отношениях".

    "В основном, они связаны с вопросами безопасности на территории Украины в приграничных с Россией районах. Но мы эти вопросы активно обсуждаем и на Минской площадке, в ОБСЕ, и в Организации Объединённых Наций", — пояснил Фомин.

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    Напомним, с с 17 по 19 февраля в Мюнхене прошла конференция по политике безопасности, на которой присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

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