Россия не позвала Украину на Московскую конференцию по безопасности

КИЕВ, 5 апр – РИА Новости Украина. Минобороны РФ не направляло украинским коллегам приглашение для участия в VI Московской конференции по международной безопасности, которая пройдёт 26-27 апреля, сообщил журналистам в среду заместитель министра обороны РФ, генерал-лейтенант Александр Фомин.

"Приглашение на эту конференцию Украине мы не направляли", — сказал А.Фомин.

По его словам, в сфере безопасности между РФ и Украиной "действительно, существует большой комплекс сложных вопросов — в первую очередь в двусторонних отношениях".

"В основном, они связаны с вопросами безопасности на территории Украины в приграничных с Россией районах. Но мы эти вопросы активно обсуждаем и на Минской площадке, в ОБСЕ, и в Организации Объединённых Наций", — пояснил Фомин.

Читайте также — Deutsche Welle: Запад на распутье, а Мюнхенская конференция — навигатор

Напомним, с с 17 по 19 февраля в Мюнхене прошла конференция по политике безопасности, на которой присутствовал президент Украины Петр Порошенко.