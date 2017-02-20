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    Итоги Мюнхенской конференции

    Тема:

    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу (59)

    (обновлено: )54
    Переговорный процесс, инициированный Россией, Ираном и Турцией в Астане, не является альтернативой женевским консультациям, говорили практически все участники дискуссии.
    Мюнхенская международная конференции по безопасности MCSC
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Напряженным обсуждением ситуации в Сирии завершилась в воскресенье трехдневная Мюнхенская конференция по безопасности. Очевидным по итогам этого обсуждения стало следующее: участники процесса хотели бы участия России в процессе урегулирования. Однако параметры этого участия не могут быть определены без стабилизации режима прекращения огня и четкого позиционирования новой администрации в Вашингтоне относительно собственной стратегии в Сирии.

    В обсуждении участвовали: спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, спецпредставитель США в коалиции по борьбе c ИГ Бретт Макгерк, глава Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил Анас аль-Абда, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Старт межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве запланирован на 23 февраля, сообщает РИА Новости.

    Де Мистура указал на необходимость полного прекращения огня на время переговоров, что сделает их более результативными.

    "Если у нас есть реальное перемирие, увязанное с гуманитарным доступом… это может только помочь женевским переговорам и сделать их более эффективными", - сказал де Мистура.

    Петр Порошенко в Мюнхене
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    О необходимости "упрочить деэскалацию" говорил и Макгерк, который заявил о том, что в результате согласованного перемирия видит "некоторые возможные шансы" для сирийского процесса.

    "Возможно, есть несколько шансов (на урегулирование) на основе деэскалации, которую мы наблюдаем, но это все должно быть усилено", — сказал он.

    О намерении конструктивно сотрудничать в Женеве заявил и глава национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил аль-Абда.

    "Мы направимся в Женеву, обязуясь и будучи готовыми к работе над политическим решением, которое сможет положить конец конфликту", — сказал он.

    "Четкое позиционирование американской внешней политики" относительно сирийской стратегии Мистура назвал второй ключевой предпосылкой для перехода к политическому процессу, помимо стабилизации режима прекращения огня.

    "Мы рассчитываем получить представление о переосмысленной новой американской администрацией стратегии в начале марта", - сказал спецпосланник ООН.

    Однако Макгерк заявил, что у США в любом случае "нет простых решений по Сирии".

    "В ближайшие дни решения проблемы не будет, даже если это кого-то разочарует", - сказал он.

    О том, что переговорный процесс, инициированный Россией, Ираном и Турцией в Астане, не является альтернативой женевским консультациям, говорили практически все участники дискуссии.

    "Мы никогда не рассматривали Астану как альтернативу Женеве", - сказал сенатор Косачев, а Мистура заявил, что переговоры в Астане с участием Турции, РФ и Ирана имеют больше перспектив, чем остальные мирные инициативы.

    Второй раунд переговоров по сирийскому урегулированию прошел в Астане 15-16 февраля. Итогом переговоров стала окончательная договоренность о создании мониторинговой группы по перемирию в Сирии с участием Ирана, России, Турции.

    "Продолжающаяся дискуссия по перемирию в Сирии, которую ведут РФ и Турция о перемирии… Это перемирие продолжается дольше, чем предыдущие и, по моему мнению, — мы все внимательно его рассматриваем и поддерживаем — больше шансов на успех, чем у других", - заявил спецпосланник ООН.

    "Мы поддержали процесс в Астане на том основании, что он сфокусирован на определенной теме, а именно, поддержка режима прекращения огня, плюс меры по восстановлению доверия и гуманитарная помощь", - добавил де Мистура.

    Петр Порошенко на президентских дебатах на полях Мюнхенской конференции
    Сайт президента Украины
    Украина на Мюнхенской конференции: бег по кругу

    Россия, Турция и Иран являются важнейшими региональными факторами влияния в процессе сирийского урегулирования, заявил Макгерк.

    "Если говорить о сотрудничестве России, Турции и Ирана, то оно очень важно, потому что это три важнейших фактора влияния в регионе", - сказал он, добавив, что благодаря конкретно астанинскому процессу "мы констатируем некоторую деэскалацию".

    Макгерк признал, что Россия пытается добиться деэскалации в Сирии, но отметил, что у США остается ряд вопросов относительно возможностей ее влияния.

    "Мы признаем, что Россия попыталась реализовать некоторые вещи для деэскалации… Но если США попытаются наладить сотрудничество (с Россией в Сирии), то разве возможности России повлиять на месте на ситуацию не вызывают вопросы?", — сказал Макгерк.

    Он сообщил, что США уже имеют опыт сотрудничества с Россией в вопросах сирийского урегулирования. В частности, благодаря целой серии переговоров между госсекретарем Джоном Керри и главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях прошлогодней Мюнхенской конференции по безопасности удалось выйти на соглашение о перемирии. Однако в результате через три месяца после введения перемирие было сорвано, власти в Дамаске и оппозиция обвинили в этом друг друга.

    "Американцы и русские были гарантами режима прекращения огня, но оказались втянуты в игру региональных сил", — прокомментировал эту ситуацию Макгерк, не уточнив, каким образом может избежать подобного поворота в будущем.

    Помимо Сирии, в воскресенье в Мюнхене обсуждали еще и Иран. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в очередной раз заверил собравшихся, что его страна не собирается производить ядерное оружие.

    "Мы не собираемся производить ядерное оружие, для Ирана это займет вечность", - указал Зариф. По его словам, сейчас "пришло время разрушать ядерное оружие во всем мире, а не думать о том, чтобы кто-нибудь еще "присоединился к клубу" ядерных держав.

    Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Потому, что это не очень-то безопасный клуб", - добавил он. Зарифу, конечно, не поверили. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что Ирану следует изменить свое поведение, поскольку со страной "очень трудно работать".

    "Мы не можем игнорировать то, что они делают в регионе, мы не можем игнорировать тот факт, что их конституция призывает к экспорту революции. Как можно иметь дело с нацией, которая хочет нас уничтожить? До тех пор пока Иран не изменит своего поведения и принципов, на которых основано иранское государство, с такой страной будет очень трудно работать", - сказал аль-Джубейр.

    Сенатор-республиканец Линдси Грэм в свою очередь и вовсе обвинил главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа во лжи.

    "Они пытались его (ред. — оружие) произвести, если они говорят, что они не пытались, они лгут", - заявил Грэм, добавив, что выступает за введение в отношении страны новых санкций.

    "Вместе с другими республиканцами я буду предлагать санкции против иранского режима за их поведение по дестабилизации Ближнего Востока… и за тестирование ракет в нарушение резолюции ООН", - сказал политик.

    Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников в правительственных кругах ряда стран Ближнего Востока написала о том, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с арабскими союзниками по поводу формирования военного альянса, направленного против Ирана и обеспечивающего Израиль разведданными. В альянс, согласно сообщению, могут войти такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Иордания, сообщили газете пять чиновников из арабских стран. Детали того, как будет функционировать альянс, находятся в разработке, сообщили источники издания.

    В начале февраля в палате представителей США был представлен новый законопроект о санкциях против Ирана. Документ был подготовлен четырьмя конгрессменами, которые возглавляют группу по делам Израиля, существующую в республиканской фракции палаты представителей. В частности, проект нацелен на борьбу с программой разработки Ираном баллистических ракет, а также с поддержкой Тегераном терроризма и нарушениями прав человека.

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    Законопроект предусматривает введение "новых санкций против тех, кто оказывает Ирану помощь в реализации его программы разработки баллистических ракет". Также предусматривается введение санкций по ряду других направлений.

    Группа сенаторов-республиканцев 24 января внесла схожий законопроект на рассмотрение верхней палаты конгресса.

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