Как Порошенко пытался провернуть назад "мюнхенский сговор"

Василий Стоякин, обозреватель

Со слов Порошенко: Путин ненавидит Украину даже больше, чем ее ненавидит собственный президент.

(Павел Альфредович Карназыцкий)

Свое выступление на 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Петр Порошенко начал со зрадной зрады, которая пока еще осталось вне внимания господина Вятровича. А именно, он процитировал слова Невилла Чемберлена, сказанные после достижения Мюнхенского соглашения 1938 года: "Я привез вам мир для целого поколения". Как мы помним, аккурат после этого и рвануло.

Напоминание этого прискорбного эпизода вопиюще противоречит политике декоммунизации и евроатлантической ориентации Украины потому что:

1) Как известно любому вятровичу, Вторая Мировая Война началась отнюдь не с "мюнхенского сговора", а с пакта Молотова-Риббентропа. Европейские же демократии просто органически не могли о чем-то договариваться с диктатором Гитлером.

2) Напоминая о "мюнхенском сговоре" Петр Алексеевич как бы намекает на цену гарантий безопасности, которые можно получить от западных союзников (суть Мюнхена-38, напомню, состояла в том, что Великобритания и Франция отказался от своих гарантий Чехословакии в условиях нацистской агрессии). Вряд ли эта оговорка была встречена партнерами с восторгом.

Смысл заявления Порошенко, впрочем, понятен – Запад не должен отдавать Путину Украину в обмен на ненападение: "я слышу все более навязчивые призывы к умиротворению (…) относительно аппетитов России". То, что Путин не собирается нападать на Запад и не интересуется Украиной к делу, разумеется, не относится. Важно, что все в это верят.

@STsegolko Выступление Петра Порошенко на форуме в Мюнхене

Ну и как не поверить, что "Путин глубоко и искренне ненавидит Украину", если сам Порошенко утверждает, что знает это "лично"? Опять же, люди, знакомые с ситуацией в Украине, могут и согласиться – существует точка зрения, что ненависть Путина проявляется именно в том, что Порошенко до сих пор остается президентом…

Вообще же границы России нигде не заканчиваются и ЕС, и США "уже почувствовали эту доктрину в действии". Защитить же Запад от злой России можно только в Украине. "Поддержка Украины является единственным способом остановить продолжающуюся агрессию и вернуть Россию на путь уважения к международному праву и мировому порядку".

Только я услышал в этих словах "дайте денег и джавелиния" и "не требуйте от нас выполнения Минских соглашений"? Да? Ну значит я пристрастен к нашему президенту…

Если же Запад не согласится защищать, то "какое-либо соглашение за нашей спиной будет немедленно решительно аннулировано миллионами украинцев". Я, правда, не очень понимаю, что это значит. Президент угрожает напасть на Россию? Или на Польшу?

Конкретно же от Запада нужно:

Во-первых, "сохранение трансатлантического единства". Это предупреждение Трампу, который считает, что США может и сократить свою долю НАТО. Вообще, президент Украины, который жестко выговаривает президенту США, выглядит эээ… странно.

Во-вторых, продолжение санкций против России. Потому что если их не продолжать, то Порошенко сочтет это проявлением слабости. Степень эффективности санкций вообще не обсуждается, хотя Порошенко тут же рассказал, что наличие санкций вовсе не привело ни к возвращению Донбасса и Крыма, ни к прекращению боевых действий.

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В-третьих, ЕС должен быть более "открытым и всеохватывающим" по отношению к Украине. Хотя президент тут же перешел к вопросам ценностей, в воздухе ощутимо повеяло безвизом.

В заключение речи президент напомнил, что Украина – "наиболее еврооптимистическая страна на европейском континенте". На встрече с европейскими политиками, которые отлично знают о проблемах ЕС и отсутствии европейской перспективы у Украины, это также выглядело эээ… странно.

Собственно говоря, выступление президента Украины является наглядным отражением страхов европейских элит. Во-первых, они находятся в шоке от того, что "большой белый бвана" может их покинуть. Во-вторых, они сами себя запугали "путинской агрессией". На этом фоне откровенно неприличные оговорки Порошенко могут, даже, остаться незамеченными.

P.S.: Руслан Бортник в своем ФБ предложил свою повестку дня для Мюнхена:

"1. О "Мюнхенских гарантиях" – разработку и согласование (…) комплекса гарантий суверенитета и безопасности Украины. (…) Такие гарантии (…) нужно ставить на голосование Совета безопасности ООН. (…)

2. Об Украинской дорожной карте выполнения Минских соглашений.

3. О создании международного фонда восстановления Украины. (…)

4. О расширении зоны свободной торговли с ЕС, интенсификации торговли со США".

Насколько можно судить, президент поднимал только первый вопрос, хотя косвенно упоминались пункты 3 и 4 (большая открытость ЕС и т.п.). По пункту 2 – Украина продолжает настаивать на безусловном возвращении Донбасса и Крыма. О Минске президент, по-моему, даже не упоминал.

От себя отмечу, что п. 1 предполагает гарантии также и со стороны РФ (с чем согласен и Бортник, поскольку говорит о необходимости их утверждения в Совбезе, где Россия имеет право вето). Пункт же 4 неоднозначен – Украина больше страдает о того, что ЗСТ с ЕС уж слишком широка.

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