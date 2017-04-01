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    Экономика

    В Украине прекращена выдача пенсий в "дочках" российских банков

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (229)

    (обновлено: )10001
    В Пенсионном фонде уточнили, что людям, которые получали деньги через учреждения российских банков, "пенсии будут выплачивать через отделения почтовой связи по месту жительства".
    Пожилая женщина. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Пенсионный фонд Украины с 1 апреля приостанавливает выплату пенсий через отделения украинских "дочек" российских госбанков.

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    К украинским "дочкам" российских госбанков относятся — "Сбербанк", "ВТБ Банк", "Проминвестбанк", "БМ Банк", "ВиЭс Банк".

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    "Пенсии людям, которые получали ее через учреждения этих банков, будут выплачивать через отделения почтовой связи по месту жительства пенсионеров. Дата выплаты остается такой же, которая была у банков", — говорится в сообщении ПФ. 

    В дальнейшем, по желанию пенсионера, выплату пенсии могут проводить через учреждения других банков, с которыми подписан договор на выплату пенсий, или доставлять домой сотрудники отделений почтовой связи. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в районное управление ПФ по месту пребывания на учете или в Управление по координации и контролю за выплатой пенсий.

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    Президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие решение СНБО Украины согласно которому, сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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