КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет руководителей государственных военизированных организаций правом передавать для хранения и ношения кортики отдельным категориям военнослужащих, находящихся на пенсии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

Согласно закону, граждане, получившие кортики, обязаны в двухнедельный срок со дня получения данного оружия обратиться с заявлением о его регистрации. Также предусматривается наследование кортиков. Наследникам выдается бессрочное разрешение на хранение такого оружия.

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Как отмечается в заключении комитета Совета Федерации по обороне, офицерский кортик, как и огнестрельное оружие, является "неотъемлемым атрибутом воинской службы, особым знаком воинской доблести". Однако, если в отношении огнестрельного оружия вопрос был законодательно урегулирован, то в отношении кортиков, которые относятся к холодному орудию, вопрос ранее не был решен.

Ранее помощник российского президента по ВТС Владимир Кожин заявил, что оборонно-промышленный комплекс России практически завершил программу импортозамещения комплектующих, ранее поставлявшихся из Украины.