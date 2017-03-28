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    Россия

    Путин разрешил военным пенсионерам носить кортики

    (обновлено: )7720
    Указ Владимира Путина опубликован во вторник. Получившие кортики граждане РФ обязаны в двухнедельный срок со дня получения данного оружия обратиться с заявлением о его регистрации.
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет руководителей государственных военизированных организаций правом передавать для хранения и ношения кортики отдельным категориям военнослужащих, находящихся на пенсии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

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    Согласно закону, граждане, получившие кортики, обязаны в двухнедельный срок со дня получения данного оружия обратиться с заявлением о его регистрации. Также предусматривается наследование кортиков. Наследникам выдается бессрочное разрешение на хранение такого оружия.

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    Как отмечается в заключении комитета Совета Федерации по обороне, офицерский кортик, как и огнестрельное оружие, является "неотъемлемым атрибутом воинской службы, особым знаком воинской доблести". Однако, если в отношении огнестрельного оружия вопрос был законодательно урегулирован, то в отношении кортиков, которые относятся к холодному орудию, вопрос ранее не был решен.

    Ранее помощник российского президента по ВТС Владимир Кожин заявил, что оборонно-промышленный комплекс России практически завершил программу импортозамещения комплектующих, ранее поставлявшихся из Украины.

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