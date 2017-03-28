Ситуация с украинскими пенсиями в "дочках" банков РФ вызывает беспокойство

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинские пенсионеры, получающие свои пенсии в "дочках" российских банков, с 1 апреля не смогут этого делать. Вероятно, власти решили, что жизнь у пенсионеров слишком скучная и спокойная, и теперь им дали повод "развлечься", в срочном порядке поразмыслить, где теперь получать пенсии…

Такое решение принято Пенсионным фондом в связи с указом президента "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер". Решение касается "Сбербанка", VS Банка, "Проминвестбанка", ВТБ Банка и БМ Банка — именно в этих финучреждениях пенсионеры не смогут получить свои средства.

Нельзя сказать, что все пенсионеры восприняли новшество с пониманием.

"Теперь надо переоформлять бумаги, наверняка придется куда-то ходить, писать заявления… Да еще подумать надо, как и где в будущем пенсию получать", — сказала РИА Новости Украина жительница Киева, пожелавшая остаться неназванной. В прошлом работала в финансовой сфере, пенсию получает в ВТБ Банке.

По словам собеседницы агентства, услугами банка она была довольна, сам банк считает надежным — "хотя уже десятки банков закрыли, трудно сказать, какой банк надежный, какой нет — а теперь еще и вокруг российских банков подняли бучу".

"В Пенсионном фонде успокаивают, говорят, что свои деньги пенсионерам можно будет получать в отделениях "Укрпочты" по месту прописки. Но "Укрпочта" сама находится в сложном финансовом положении, ходили разговоры… К тому же, ее собираются реформировать. Возможно, будут проблемы. В общем, придется искать решение", - сказала пенсионерка.

Обеспокоены и другие пенсионеры, имеющие пенсионные счета в "дочках" российских банков: не исчезнут ли деньги?

Определенные проблемы у пенсионеров в связи с решением Пенсионного фонда будут, но права пенсионеров не нарушены, считает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Конечно, будут определенные неудобства для пенсионеров, но я не вижу здесь нарушения их прав, потому что соответствующим указом президента введены санкции в отношении российских банков, и, фактически, средства пенсионеров никуда не исчезли", — отметил юрист в эфире радиостанции Голос Столицы.

Что касается проблем, то, по словам Кравца, это будет связано с потерями времени (надо будет проходить идентификацию на той же "Укрпочте" либо в отделениях других банков). Однако сами средства никуда не исчезли, их "пенсионеры смогут в любое время снять без ограничений".

Кравец также сообщил, что Пенсионным фондом на начало текущего года сертифицировано 36 банков, в которых пенсионеры могут открыть свои счета и получать через них свои пенсии.

Напомним, Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Финучреждениям запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Кроме того, активисты-радикалы проводят акции, направленные против "дочек" российских банков, совершались нападения на банкоматы, некоторые банковские отделения были буквально замурованы, сотрудников не пустили на рабочие места. Теперь радикалы из партии "Национальный корпус" (созданной на базе "Азова") заявили о завершении первого этапа блокады, но грозят ее в будущем ужесточить, блокируя все офисы "Сбербанка" в стране.

"Сбербанк" в понедельник сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании.