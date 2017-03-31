Российский дизайнер Лебедев жестко ответил на запрет въезда в Украину

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев, которому был запрещен въезд на территорию Украины, надеется, что страна избавится от позорной и деструктивной власти.

"Олигархи приходят и уходят, а моя любимая Украина когда-нибудь избавится от текущей позорной и деструктивной власти", — написал Лебедев на своей странице в Facebook.

Служба безопасности Украины запретила Лебедеву въезд в страну "в связи с деятельностью, направленной на нанесение вреда национальным интересам Украины в сфере информационной безопасности".

Как сообщалось, в пятницу организаторы Евровидения заявили, что ряд стран якобы готовы бойкотировать конкурс в Киеве в связи с запретом въезда в Украину представительнице РФ Юлии Самойловой. Ранее СБУ запретила въезд Самойловой на территорию Украины на три года. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.

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Российский Первый канал заявил, что Самойлова не будет дистанционно участвовать в Евровидении. Такой вариант ранее предложили организаторы международного печенного конкурса.