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    Сюмар задекларировала миллион и новое авто премиум класса

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    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (393)

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    Согласно декларации, 149 717 гривен дохода Сюмар составила заработная плата, еще 624 тысячи гривен - средства, полученные от отчуждения движимого имущества, 292 тысячи гривен - компенсации за повреждение автомобиля в результате дорожно-транспортного происшествия.
    Виктория Сюмар. Архивное фото
    Владимир Струмковский/Facebook

    КИЕВ, 3 апр – РИА Новости Украина. Заместитель председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Виктория Сюмар задекларировала 1,065 млн гривен доходов в 2016 году, свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

    Виктория Сюмар и ее внедорожник. Видео
    Канал на Youtube "Страна"
    Сюмар ездит в Раду на дорогом и незадекларированном внедорожнике

    Согласно декларации, 149 717 гривен дохода Сюмар составила заработная плата, еще 624 тысячи гривен — средства, полученные от отчуждения движимого имущества, 292 тысячи гривен — компенсации за повреждение автомобиля в результате дорожно-транспортного происшествия.

    Ее муж Виктор Таран задекларировал 968 171 гривну доходов, из которых 707 353 гривны составил доход от занятия предпринимательской деятельностью, 37 184 гривны — дивиденды, 223 634 гривны — гонорары и другие выплаты.

    Наличными Сюмар задекларировала $87 тысяч и 1,8 млн гривен, ее муж — €72 тысяч.

    Таран также хранит на счету в "ПриватБанке" 225 528 гривен.

    В собственности Сюмар находится земельный участок площадью 1 136 кв м и не принятый в эксплуатацию дачный дом площадью 170 кв м в поселке городского типа Глеваха Киевской области, а также автомобиль Volvo XC60 2016 года выпуска стоимостью 1 213 904 гривны (совместное владение).

    Ее муж задекларировал 2 квартиры (площадью 106,7 кв м и 80,4 кв м) в Киеве.

    Ранее сообщалось, что Сюмар купила себе новую машину премиум класса Volvo CX60, стоимостью 1-1,5 млн грн. Новое авто заметили у нардепа, когда она приехала в Верховную Раду.

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