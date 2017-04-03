Сюмар задекларировала миллион и новое авто премиум класса

КИЕВ, 3 апр – РИА Новости Украина. Заместитель председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Виктория Сюмар задекларировала 1,065 млн гривен доходов в 2016 году, свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно декларации, 149 717 гривен дохода Сюмар составила заработная плата, еще 624 тысячи гривен — средства, полученные от отчуждения движимого имущества, 292 тысячи гривен — компенсации за повреждение автомобиля в результате дорожно-транспортного происшествия.

Ее муж Виктор Таран задекларировал 968 171 гривну доходов, из которых 707 353 гривны составил доход от занятия предпринимательской деятельностью, 37 184 гривны — дивиденды, 223 634 гривны — гонорары и другие выплаты.

Наличными Сюмар задекларировала $87 тысяч и 1,8 млн гривен, ее муж — €72 тысяч.

Таран также хранит на счету в "ПриватБанке" 225 528 гривен.

В собственности Сюмар находится земельный участок площадью 1 136 кв м и не принятый в эксплуатацию дачный дом площадью 170 кв м в поселке городского типа Глеваха Киевской области, а также автомобиль Volvo XC60 2016 года выпуска стоимостью 1 213 904 гривны (совместное владение).

Ее муж задекларировал 2 квартиры (площадью 106,7 кв м и 80,4 кв м) в Киеве.

Ранее сообщалось, что Сюмар купила себе новую машину премиум класса Volvo CX60, стоимостью 1-1,5 млн грн. Новое авто заметили у нардепа, когда она приехала в Верховную Раду.