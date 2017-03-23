наверх
23.03.201711:38
Курсы валют НБУ
  • EUR29.09+ 0.09
  • USD26.92+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Политика

    Савченко назвала раскол Украины одним из сценариев будущего страны

    (обновлено: )346
    По мнению Надежды Савченко, есть три сценария развития: 1) Украина расколется; 2) будет жесткое внутреннее управление; 3) или жесткое внешнее управление.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко считает, что есть три сценария будущего Украины, один из которых предусматривает раскол страны.

    Савченко считает, что в ситуации, когда власть абсолютно загнала народ в рамки, сложно говорить о какой-либо перезагрузке власти.

    Читайте также: Украина, Савченко и "еврейское иго"

    "Но не надо забывать о физике: при очень большом сжатии материала — он взрывается. Впрочем, боюсь, что у нас все равно не найдется доброй воли и ума, чтобы это сделать. Поэтому есть три сценария развития: 1) Украина расколется; 2) будет жесткое внутреннее управление; 3) или жесткое внешнее управление. Внешнее — хуже всего, потому что мы не знаем, кто придет к нам снаружи приводить нам порядок", — сказала Савченко в интервью интернет-изданию "Апостроф", опубликованном в четверг.

    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украина, Савченко и "еврейское иго"

    Она заявила, что под внутренним управлением имеет в виду жесткий контроль властью народа. "Но имеется в виду переход к другой власти, к изменению политической системы. Это может быть сделано путем Пиночета, Шарля де Голля, то есть если найдется такой сильный человек, который сможет поднять людей и действительно что-то сделать", — добавила Савченко.

    Депутат также считает, что в первую очередь в Украине необходимо провести выборы президента, а потом парламента.

    Напомним, Савченко в феврале посетила колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке, где содержатся пленные украинские силовики. По ее словам, в ходе посещения колонии она обнаружила шесть человек, которые считались пропавшими без вести. После этой поездки Савченко вызывали в СБУ для дачи пояснений.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв на складе боеприпасов в Харьковской области. Видео
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Стрельба у британского парламента
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
    Михаил Погребинский
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ
    Нацбанк Украины
    "Геть з України". Атаки на банки РФ