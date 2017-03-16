За Насирова внесен залог 100 млн гривен

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. За отстраненного от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова внесен залог в размере 100 млн гривен, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на своей странице в Facebook.

"Сегодня жена Романа Насирова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) внесла денежный залог определенный постановлением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 7 марта 2017 года в размере 100 млн гривен на специальный счет Соломенского районного суда", — сообщает САП.

Насиров должен носить электронное средство контроля и прибывать к детективу, прокурору, следственному судьи, в суд по первому требованию. В случае невыполнения подозреваемым обязанностей прокуроры САП будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, 3 марта, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем ранее сообщали его адвокаты.

Соломенский районный суд Киева 7 марта избрал меру пресечения для Романа Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.