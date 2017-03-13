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    Политика

    Насирова на рассмотрении апелляции сопровождают 8 адвокатов - спецкор

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    Зря болел. Арест и дело Насирова (177)

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    Спецкор "ГС" Александр Ивасивка также сообщил, что зал, в котором проходит заседание Апелляционного суда по жалобе Романа Насирова, до отказа забит представителями прессы.
    Рассмотрение жалобы на меру пресечения Роману Насирову в Апелляционном суде Киева
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В понедельник, 13 марта, началось рассмотрение апелляционной жалобы, поданной против предыдущего решения суда об избрании меры пресечения для отстраненного от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. 

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    О том, какая обстановка царит в зале заседаний суда, рассказал спецкор радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка.

    "Роман Насиров находится на этот раз в более просторной клетке, чем это было на прошлом заседании. Здесь, в Апелляционном суде города Киева, это клетка размером 3 на 2 метра. Здесь и гораздо больший зал, чем это было в Соломенском райсуде. Он до отказа забит и представителями защиты. Сейчас здесь, вокруг этой клетки, в которой находится Насиров, сидят восемь адвокатов. И сами прокуроры, которые представляли государство на предварительном слушании, когда решалось, брать Насирова под стражу или нет. Очень много прессы: как минимум сто или больше представителей СМИ, есть как минимум один зарубежный телеканал", — сообщил спецкор.

    Украинское фото
    Роман Насиров в ходе рассмотрения апелляции в Апелляционном суде Киева

    В минувший вторник суд избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен. С тех пор чиновник находился в четырехместной камере Лукьяновского СИЗО.

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