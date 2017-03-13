Насирова на рассмотрении апелляции сопровождают 8 адвокатов - спецкор

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В понедельник, 13 марта, началось рассмотрение апелляционной жалобы, поданной против предыдущего решения суда об избрании меры пресечения для отстраненного от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

О том, какая обстановка царит в зале заседаний суда, рассказал спецкор радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка.

"Роман Насиров находится на этот раз в более просторной клетке, чем это было на прошлом заседании. Здесь, в Апелляционном суде города Киева, это клетка размером 3 на 2 метра. Здесь и гораздо больший зал, чем это было в Соломенском райсуде. Он до отказа забит и представителями защиты. Сейчас здесь, вокруг этой клетки, в которой находится Насиров, сидят восемь адвокатов. И сами прокуроры, которые представляли государство на предварительном слушании, когда решалось, брать Насирова под стражу или нет. Очень много прессы: как минимум сто или больше представителей СМИ, есть как минимум один зарубежный телеканал", — сообщил спецкор.

Украинское фото Роман Насиров в ходе рассмотрения апелляции в Апелляционном суде Киева

В минувший вторник суд избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен. С тех пор чиновник находился в четырехместной камере Лукьяновского СИЗО.