наверх
13.03.201707:47
Курсы валют НБУ
  • EUR28.43+ 0.04
  • USD26.81- 0.10
Рубрики
Ещё
    Политика

    В понедельник суд рассмотрит апелляцию на арест Насирова

    (обновлено: )5
    Роман Насиров. Архивное фото
    Украинское фото

    В понедельник, 13 марта, апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу на арест отстраненного главы ГФС Романа Насирова. Слушание назначено на 11 утра. Уведомление о подозрении Насирову вручили 2 марта.

    Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых. Это помогло народному депутату Александру Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы.

    Ссылки по теме:
      Самое читаемое
      • Читаемое
      • За сутки
      Темы дня
      Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме
      Политический скандал между Нидерландами и Турцией
      Столкновения с полицией в Батуми
      Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
      Александр Солонтай
      Языковая зачистка. Табу на русский
      Председатель партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый
      Блокада Донбасса: новый ультиматум власти