Спецкор: Насирова посадили в клетку, а у суда устроили сидячий пикет

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В понедельник, 13 марта, начнется рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 7 марта 2017 года об избрании меры пресечения бывшему главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову в виде содержания под стражей.

О том, много ли внимания приковано к апелляции на условия предварительного заключения Романа Насирова, сообщил специальный корреспондент Голоса Столицы Александр Ивасивка.

(публикуется на языке оригинала)

"Ситуація біля Апеляційного суду міста Києва міняється просто на очах. Тут вже триває сидячий пікет. Близько сотні здебільшого молодих людей розставили біля входу до Апеляційного суду міста Києва крісла-валялки так звані, зараз, напевно, таких крісел вже більше двадцяти, і от люди молоді сидять, зручно розвалившись, на цих кріслах і чекають рішення суду.

Напевно, і для громадськості, і для працівників суду, і, можливо, для суддів, зрозуміло, з яким настроєм і якого саме рішення очікують ці молоді люди. На плакатах великими цифрами виведено "два мільярди", сума з нескінченною кількістю нулів, це те у чому звинувачують Насірова, на таку суму завдано збитків держбюджету України.

Що стосується самого суду, засідання розпочалося із запізненням, Роман Насіров перебуває цього разу в клітці, це доволі-таки просторіша та більша клітка, ніж це було в Солом'янському районному суді. Це і набагато більша зала, яка вщерть забита.

Зокрема, навколо цієї клітки, в якій перебуває Насіров, сидять восьмеро адвокатів. Дуже багато преси — як мінімум сто чи більше представників ЗМІ, є також один зарубіжний телеканал. Роман Насіров виглядає сьогодні набагато свіжіше, ніж тиждень тому: він чисто виголений і має причесане волосся.

Захист Насірова клопоче, аби до справи долучили документи, що стосуються його фізичного стану, здоров'я, довідки, які надавалися лікарями в Солом'янському райсуді, тому засідання ніяк не можуть розпочати. Адвокати Насірова також подають клопотання про те, аби суд або колегія суддів визначила, чи впливали загалом на позицію суду інтерв'ю, наприклад, прокурора, який давав короткі коментарі для преси, і захист просить, аби суд дав відповідь, чи вплинула на позицію суду будь-яка інформація, яка виходила від прокуратури", – повідомив Олександр Івасівка.

Ранее Ивасивка сообщал, что отстраненный глава ГФС в Лукьяновском СИЗО сидит не в одиночной камере, и относятся к нему, как к обычно гражданину.