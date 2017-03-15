Луценко о деле Насирова: там есть много оснований для обвинения

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Кроме обвинений в предоставлении разрешения на реструктуризацию долгов фирмам беглого нардепа Александра Онищенко, у следствия есть много других вопросов к отстраненному главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

Луценко в эфире телеканала Zik подчеркнул, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело проверку деятельности главы ГФС "очень тщательно".

"Потому что это серьезная схема. Насиров не один, кто давал реструктуризацию огромных миллиардных долгов. Дело в том, что НАБУ, которое расследовало дело Онищенко, просто в ходе обысков получило документ, которым Насиров позволил реструктуризацию долгов. Он имеет на это право? Да, но, как утверждают детективы, не были соблюдены все процедуры. Соответственно, ему инкриминируют хищение на сумму этой реструктуризации", — пояснил генпрокурор.

Также Луценко констатировал, что действующее законодательство запрещает ему давать какие-либо указания и даже требовать информацию по делу Насирова от своего заместителя Назара Холодницкого — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). "Официальной информации он мне не дает. Но то, что я знаю, это другой вопрос", — отметил глава ГПУ.

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Кроме того, Луценко отказался говорить о пробелах в расследовании. "Я не буду тем человеком, который будет подрывать доверие общества к НАБУ и САП. Вопросы, которые у меня есть о процедурах, мы будем решать в закрытых помещениях", — резюмировал генпрокурор.

Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, 3 марта, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем ранее сообщали его адвокаты.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.