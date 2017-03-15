Экс-заместителя генпрокурора Украины Баганца осудили в Бельгии - Портнов

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Уголовный суд Бельгии вынес приговор, которым признал виновным и осудил бывшего первого заместителя генерального прокурора Украины Алексея Баганца за умышленное предоставление в 2014 году Европейскому Союзу недостоверной информации о бывшем заместителе главы Администрации президента Андрее Портнове, связанной с введением санкций. Об этом сообщил сам Портной на своей странице в Facebook.

По его словам, суд приговорил Баганца к тюремному заключению на один месяц и к штрафу в размере 6 тысяч евро.

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"Суд установил юридический факт умышленности и преднамеренности действий чиновника ГПУ, ложности распространенной Генеральной прокуратурой в органах ЕС информации и приговорил его к одному месяцу тюремного заключения и штрафу в размере шести тысяч евро, которые необходимо заплатить в бюджет Бельгии", — написал Портнов.

Он отметил, что этот приговор европейского суда "стал первым прецедентом, примером неотвратимости наказания, восстановления справедливости и возможности сопротивляться государственной машине без инструментов влияния и на чужой территории".

Портнов сообщил, что после вступления приговора в силу будут начаты процедуры, направленные на его исполнение в Украине и других странах мира.

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Он также пообещал предоставить больше подробностей 15 марта.

Ранее сообщалось, что дочь бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта подозревает, что ее отец причастен к массовым расстрелам активистов на Майдане Незалежности в Киеве.