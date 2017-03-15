наверх
15.03.201705:12
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.08
  • USD26.90+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    Экс-заместителя генпрокурора Украины Баганца осудили в Бельгии - Портнов

    (обновлено: )50
    Как сообщил бывший глава Администрации президента Андрей Портнов, находящийся за пределами Украины, бельгийский суд приговорил Алексей Баганца к тюремному заключению на один месяц и к штрафу в размере 6 тысяч евро.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Уголовный суд Бельгии вынес приговор, которым признал виновным и осудил бывшего первого заместителя генерального прокурора Украины Алексея Баганца за умышленное предоставление в 2014 году Европейскому Союзу недостоверной информации о бывшем заместителе главы Администрации президента Андрее Портнове, связанной с введением санкций. Об этом сообщил сам Портной на своей странице в Facebook.

    Геннадий Корбан. Архивное фото
    Facebook Yevheniya Kravchuk
    Пашинский, Корбан и Портнов: ненужных вычеркнуть

    По его словам, суд приговорил Баганца к тюремному заключению на один месяц и к штрафу в размере 6 тысяч евро.

    Читайте также — Пленки Портнова и скандал с Пашинским: реакция в соцсетях

    "Суд установил юридический факт умышленности и преднамеренности действий чиновника ГПУ, ложности распространенной Генеральной прокуратурой в органах ЕС информации и приговорил его к одному месяцу тюремного заключения и штрафу в размере шести тысяч евро, которые необходимо заплатить в бюджет Бельгии", — написал Портнов.

    Он отметил, что этот приговор европейского суда "стал первым прецедентом, примером неотвратимости наказания, восстановления справедливости и возможности сопротивляться государственной машине без инструментов влияния и на чужой территории".

    Портнов сообщил, что после вступления приговора в силу будут начаты процедуры, направленные на его исполнение в Украине и других странах мира.

    Читайте также — Андрей Портнов для Open Democracy: как начиналась война на Донбассе

    Он также пообещал предоставить больше подробностей 15 марта.    

    Ранее сообщалось, что дочь бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта подозревает, что ее отец причастен к массовым расстрелам активистов на Майдане Незалежности в Киеве. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Задержание автоколонны во главе с нардепом Владимиром Парасюком близ Краматорска
    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Блокирование работы Сбербанка в Украине на улице Владимирская
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Флаг Нидерландов
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией