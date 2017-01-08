Портнов выложил вторую запись разговора Корбана и Пашинского

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов разместил вторую часть разговора, который, по его словам, состоялся между нардепом Сергеем Пашинским ("Народный фронт") и экс-замглавы Днепропетровской облгосадминистрации (ДОГА) Геннадием Корбаном.

"Пашинский в марте 2015 года обратился к действующему заместителю главы Днепропетровской областной администрации (Геннадию Корбану — Ред.) с небольшой личной просьбой. Она заключалась в том, чтобы отпустить из следственного изолятора содержащегося там Виктора Науменко, при диктаторском режиме — заместителя главы Днепропетровского областного совета", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

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Он напомнил, что Науменко был взят под стражу по подозрению в превышении власти, способствованию массовым беспорядкам, организации "титушек", препятствованию деятельности журналистов и причастности к столкновениям возле ДОГА 26 января 2014 года во время одного из вече.

"Из нового аудиофайла видно, что Пашинский позиционирует себя как большой и влиятельный начальник, а Корбан, предусмотрительно соглашаясь с ним, ставит некоторые условия о необходимости арестованному за титушек бывшему чиновнику дать показания об избиениях на Майдане. Через несколько дней после звонка Пашинского, овеянный преступным ореолом высокопоставленный чиновник времен бывшего президента выходит из СИЗО, и именно за это Пашинский благодарит своего собеседника в предыдущем, опубликованном мной пару дней назад разговоре", — отмечает Портнов.

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Первая часть разговора между Пашинским и Корбаном появилась на странице Портнова 6 января. В ходе разговора человек, голос которого похож на Пашинского, обещает захватить власть. "Я – друг президента. Мы захватим власть для президента. И вот этих ушлепков, которые его окружают и врут, что мы — враги, мы расстреляем первыми. Они ничего делать не умеют. Даже воровать не умеют", — подчеркнул он.