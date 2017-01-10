Пашинский, Корбан и Портнов: ненужных вычеркнуть

Василий Стоякин — обозреватель, для РИА Новости Украина

6 января известный юрист Андрей Портнов опубликовал запись мартовской, 2015 года, телефонной беседы между Сергеем Пашинским и Геннадием Корбаном, в которой речь шла о возможности государственного переворота в Украине. Хотя тема, вроде бы, совершенно не актуальная, она вызвала некоторый интерес в СМИ и социальных сетях. Соответственно, актуален вопрос – могла ли такая беседа иметь место и почему запись появилась именно сейчас.

Была ли беседа?

Не знаю, но думаю, что была. Почему?

Если вспомнить ситуацию вокруг отставки Коломойского, которая состоялась 24 марта, то на протяжении нескольких месяцев она была крайне напряженной. Всеобщее впечатление было таким, что Игорь Валерьевич был готов побороться. Причем не за пост главы ОГА, а за существенно больший кусок власти и собственности.

Команда Коломойского имела большие планы (от большого ума – опубликованные) относительно контроля если не над всей страной, то над ее частью. Серьезно обсуждались (и даже, отчасти, были реализованы) планы установления "приватовской" администрации во всех сколько-нибудь экономически интересных регионах Украины, которые должны были отгородиться от Киева под предлогом "глубокой децентрализации" (фактически – федерализации). Причем Днепропетровская область была уже полностью взята под контроль (к концу 14 года там вообще не осталось ответственных чиновников областного уровня, представлявших Киев). Довольно далеко зашел процесс взятия под контроль Одесской и Запорожской областей.

Ресурсов для этого было достаточно.

Во-первых, у него была для этого вооруженная сила – добровольческие батальоны, которые на тот момент превосходили по боеспособности части украинской армии. Да и последние были существенно инфицированы радикальным национализмом.

Во-вторых, у него были немалые экономические возможности. Напомню, что в 2005 году между Порошенко и Коломойским был уже конфликт, разрешенный в пользу последнего посещением кабинета президента Ющенко. Коломойский просто пригрозил остановкой работы "ПриватБанка".

В-третьих, имелось и политическое лобби, в виде как депутатов Рады, так и отдельных политических сил ("Правый сектор, "УКРОП"). Еще в октябре были опубликованы записи бесед Коломойского с пранкером, который представился бывшим "народным губернатором" Донецкой области Павлом Губаревым. Ходили слухи о согласовании Коломойским позиций с рядом радикально настроенных политиков в представительских и административных органах. По-моему среди тех, кто может поддержать Коломойского, упоминались Турчинов и Парубий, но почему не Пашинский?

В общем, ничего нового и интересного в опубликованной записи я не усмотрел. Что-то такое следовало ожидать. Но почему сейчас, а не тогда?

Почему запись опубликована сейчас?

Непосредственного политического смысла вроде бы нет.

Корбан вообще устранен из активной политики, причем в этом отношении, кажется, существует консенсус между президентом и Коломойским (последнего группа Корбана-Филатова, кажется, попыталась надуть в вопросах контроля над Днепропетровском).

Пашинский не играет особой роли в современной украинской политике – достаточно посмотреть как его многократно "кидали" "партнеры по коалиции" с законопроектом о спецконфискации. Правда, исключать из активной политики его никто не собирается – он слишком многое может рассказать о событиях Майдана и АТО.

Зато свой личный маленький интерес есть у Портнова. Он, как известно, выступил в качестве адвоката Вячеслава Химикуса, которого 31 декабря ранил из боевого пистолета Пашинский. Естественно, ему выгодно представить Пашинского в максимально неприглядном свете – как любителя бессудных расстрелов.

Опубликованный аудиофайл (равно как и история со снайперской винтовкой на Майдане) вполне убедительно демонстрирует невысокий морально-нравственный уровень депутата. Во всяком случае, для тех, кто не склонен принимать всерьез теорию Виктора Ломброзо.