Пленки Портнова и скандал с Пашинским: реакция в соцсетях

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Политических скандалов прибыло — в Украине родился новый мем "пленки Портнова". Напомним, бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов разместил на своей странице в Facebook запись разговора, который, по его словам, состоялся между нардепом Сергеем Пашинским и экс-замглавы Днепропетровской ОГА Геннадием Корбаном.

В ходе разговора человек, голос которого похож на Пашинского, обещает захватить власть и предлагает Корбану "руководить страной, чтобы она процветала".

"Я – друг президента. Мы захватим власть для президента. И вот этих ушлепков, которые его окружают и врут, что мы — враги, мы расстреляем первыми. Они ничего делать не умеют. Даже воровать не умеют", — подчеркнул он.

Портнов не раскрыл источника, который передал ему запись разговора, но сообщил, что дата беседы — март 2015 года (на то время Корбан был заместителем главы Днепропетровской ОГА).

Обращение в прокуратуру и "захват Вселенной"

Но то ли из-за новогодних праздников, то ли по другим причинам никакой официальной реакции пока не последовало. Основное обсуждение развернулось в соцсетях. Так, народный депутат Сергей Каплин заявил, что "это попытка военного переворота лидерами Народного фронта!", а "генпрокуратура обязана немедленно возбудить уголовное дело".

"Соответствующее депутатское обращение мною уже подано в Генеральную прокуратуру. Пашинский близкий друг Авакова, один из лидеров Народного фронта", — написал Каплин.

Впрочем, у большинства пользователей опубликованные записи вызвали негодование с оттенками безнадежности — мол, все равно "отмажутся".

Звучали и вопросы, что теперь "с ними делать".

"И что теперь с ними делать? И где эта запись так долго хранилась? Говорил пашинский, а Гена только мычал в ответ… Как будут отмазываться? Слов нет, одни непроизносимые звуки….", — пишет Татьяна Швец.

Георгий Брун увидел повод для иронии.

"Как захватить вселенную не привлекая внимание санитаров. Часть 2", — написал он.

Новая серия

А вскоре действительно появилась "часть вторая": Андрей Портнов вновь в своем Facebook опубликовал новую запись якобы с участием Пашинского и Корбана.

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Впрочем, вторая "серия", объяснил Портнов, была записана до предыдущего разговора, тоже в марте 2015 года. По словам Портнова, Пашинский тогда обратился к Корбану с просьбой отпустить из СИЗО содержащегося там Виктора Науменко, который при президенте Януковичезанимал пост заместителя главы Днепропетровского облсовета.

"Науменко взяли под стражу по подозрению в превышении власти,организации титушек, способствованию массовым беспорядкам, препятствованию деятельности журналистов и причастности к побоищу возле Днепропетровской ОГА 26 января 2014 года во время одного из вече", — сообщил Портнов.

Он также заявляет, что через несколько дней после звонка Пашинского Науменко действительно вышел из СИЗО и именно за это Пашинский благодарит своего собеседника в предыдущем, опубликованном несколько дней назад, разговоре.

"Мой вывод такой — я не знаю, виновен был этот человек или нет, но ходатайствовать о его освобождении из-под стражи мог кто угодно, только не высокопоставленный функционер Народного Фронта, сделавший свою личную карьеру на революции и Майдане, борьбе с титушками и чиновниками бывшего Президента за счёт такого количества погибших людей", — отметил Портнов.

"Перетер и решил"

Под записью Портнова тут же запестрели комментарии. Их тональность аналогична реакции на первый пост с "пленками" — пользователи негодуют, отмечая, что "как в Украине было раньше, так и теперь".

"Нового нічого немає. Як було в минулому, так і буде в майбутньому. Перетер і вирішив", — пишет Василь Стельмах.

Марина Фокина напомнила, что на записи слышан также голос Корбана: "Роль Корбана никого,я смотрю,не интересует. Делаете акцент на Пашинском. А сам разговор типичен для любых времен до безобразия".

Вновь нашлось место для иронии, во многом напоминающей бессилие.

"Интересно, а новые высокопорядочные и бескорыстные правоохранители отреагируют на эти записи?))))) Скорее всего, это происки Кремля, записи поддельные, или скорее всего пранкеры, это им подсказка для реакции))))", — отреагировал пользователь Alex Junior.

Официальной реакции на "разоблачения" Портнова пока не было.

Напомним, 31 декабря 2016 года произошел инцидент с участием Сергея Пашинского на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области. Он ранил незнакомого мужчину, а тот ударил его бутылкой по голове. Пашинский и пострадавший расходятся в версиях произошедшего.

Между тем, по данным СМИ, Пашинский 2 января улетел из Украины на отдых в Альпы.