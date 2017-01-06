Инцидент с Пашинским. Адекватный человек не будет носить ствол – Шабовта

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Народный депутат Сергей Пашинский в канун Нового года сообщил о нападении на него. Он заявил, что неизвестный бросился на него с супругой с угрозами убить. В результате инцидента Пашинский прострелил ногу нападавшему.

Пострадавший, в свою очередь, уверяет, что нардеп целился ему в грудь, а удар бутылкой спас мужчину от смерти и пуля попала в ногу. Причиной конфликта стал якобы "бус" пострадавшего, который стоял на обочине.

Расследовать инцидент с народным депутатом от фракции "Народный фронт" Сергеем Пашинским будет Киевская областная прокуратура.

Тем не менее, юристы утверждают, что Пашинскому не грозит уголовная ответственность. "Пашинский — народный депутат, поэтому ему не грозит уголовная ответственность, он пользуется неприкосновенностью", — выразила уверенность юрист и адвокат Анна Маляр.

О последствиях и рисках, связанных с оборотом оружия в стране, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

Прокомментируйте нашумевшую историю с народным депутатом Сергеем Пашинским, которая произошла в канун Нового года.

— Скажу откровенно, я не очень удивлен, поскольку достаточно долгое время отслеживаю поведение этого человека — он во многих ситуациях поступал достаточно аморально. И по отношению к своим коллегам по ВР, оскорбляя, не стесняясь в выражениях, часто ведет себя достаточно агрессивно, и был только вопрос случая, когда эта агрессия претворится в подобный поступок. Более того, я вам хочу сказать, что проблема, которая существует в украинском обществе: нас 20 с гаком лет уговаривают, что украинское общество чудовищно, его нельзя никоим образом законным каким-то, цивилизованным, дать право и возможность как-то выбирать способ собственной защиты. И на этом фоне у нас всегда существует слой людей, для которых этот закон абсолютно не нужен, в том числе для наших нардепов. Одна из самых тщательно скрываемых статистик, которая существует в Украине, это количество подаренного оружия, наградного. Поверьте, я от многих нардепов, как и в открытых эфирах, как это делал, допустим, Мосийчук, слышал заявления о том, что у них по два, по три наградных оружия. На самом деле, парадокс колоссальный, потому что в стране нет закона об обороте оружия гражданского предназначения. Но при этом три руководителя силовых ведомств, а именно: министр внутренних дел, министр обороны и руководитель СБУ – имеют право дарить это оружие. Причем, вдумайтесь в нормативное регулирование этого оружия. Это не законом определяется, это определяется внутренним приказом того же министра внутренних дел, министра обороны и руководителя СБУ. И, наверное, многие запомнили бахвальное заявление, когда журналисты в очередной раз обратились к Авакову, что он куме вручает уже второй ствол, она, оказывается, большая активистка по поездкам в зону АТО, на что Аваков сказал: дарил и буду дарить, награждал и буду награждать. При этом только по Авакову прозвучала цифра более 2200 стволов. Поверьте мне, эти решения принимаются на застольях, под них потом задним числом подводят выписки из приказа о награждении, я уверен, это узкий круг людей, который в нашей стране вооружен. Ни один из них не прошел никаких курсов подготовки, не имеет никаких специальных знаний, ни медицинского освидетельствования…

А получение наградного оружия дает возможность его использования?

— На самом деле, нет. Потому что нет закона, который бы регулировал право гражданского лица на применение этого оружия. Но вы это объясните Пашинскому и иже с ним!

Пашинский заявил, что у него есть разрешение на оружие, и в киевской прокуратуре это подтвердили. Получается, это разрешение на ношение?

— Каким образом может быть разрешение на использование оружия, если нет закона Украины, который бы регулировал это право? У нас по логике закона, по большому счету, имеют особые права те люди, которые входят в правоохранительную систему. Это предусмотрено целым рядом законов, где это прописано, где оговорены, в том числе права, обязанности и ограничения на применение этого оружия. Но получается, что при этом у нас есть определенная категория людей, это не касается только нардепов, мы прекрасно понимаем, что это касается всего этого пространства Институтской-Банковой. Сегодня абсолютно циничным и противоестественным образом, противозаконным по отношению к самому обществу, является это массовое награждение оружием.

Как вы видите произошедшее происшествие?

— Насколько вообще я понял ситуацию, что видимо та дорога, по которой ехал Пашинский, ее в определенной степени перекрывал бус, который как-то юзом съехал и не давал возможности проехать. И он с его гонором вышел, и я так понимаю, что местность, удаленная от центра Киева…

Пашинский был на месте пассажира, за рулем была супруга. Пашинский говорит, что не пил.

— Говорить можно, что угодно. Тем более, я думаю, что правды о состоянии Пашинского и об истинном положении дел мы не узнаем никогда. Так же как и мы не узнали о Княжичах. Вопрос в другом, что ситуация возникла абсолютно бытовая, но зная характер Пашинского и оценивая его многие поведенческие модели, можно предположить, что он вышел как барин, начал оскорблять, что немедленно вызвало какую-то ответную реакцию, но не должен был человек, психически уравновешенный, тягать с собой ствол.

Это можно квалифицировать как самооборону?

— Это превышение необходимой самообороны явно. Не несет в себе бутылка с напитком в руках признаков чего-то такого, безысходного, это любой адвокат как дважды два знает. Потому что есть какие-то сопоставимые признаки того, что тебе действительно угрожают, твоей жизни. Я думаю, здесь произошла неуправляемая игра эмоций, своего я, статус нардепа… наверное, все должны были ниц рухнуть.

Можно ли точно в ходе каких-то экспертиз, специальных правоохранительных процедур понять, что Сергей Пашинский стрелял в ногу человеку, когда находился в безвыходном положении? Это вообще можно определить?

— С точки зрения следственных действий, я не думаю, что это какой-то сложный эпизод, который невероятно установить. Потому что и проблема предварительного выстрела, предупреждающего, это легко определить, потому что должна быть гильза, как минимум, отстреленная до того, как в человека стреляли. В конце концов, много о них не говорят, но в самом-то бусике люди находились, которые были свидетелями.

Да, второй водитель. Антон Геращенко, соратник Пашинского по фракции "Народный фронт", говорил, что именно этот водитель подтвердил полностью версию Пашинского.

— Мы надеемся, что авторитета и профессионализма прокуратуры Киевской области хватит на то, чтобы действительно дать объективные оценки. Проблема в другом: к сожалению, мы привыкли, что за последние годы ни один из представителей каких-то провластных политических структур, который оказывался в эпицентре какого-либо конфликта, скандала, никогда не получал объективной оценки. Это всегда было деформированное следствие, всегда оно приглаживалось, видоизменялось, и нам подавали ту картинку, которая была выгодна власти, чтобы не нарушать свои рейтинги. Я думаю, что в любом случае был факт применения оружия против невооруженного человека, потому что если считать бутылку пива в руках оружием, то завтра надо будет издать особый закон, чтобы на зимний период таким оружием считать снежок в руке человека, если он крепко слепленный.

По мнению активистов, необходимо принять закон о гражданском оружии и боеприпасах, чтобы каждый понимал, что владелец легального оружия — это ответственный, обученный и психически здоровый человек.

— К сожалению, очень часто люди неправильно понимают формулировку "легализация оружия". Хотя с другой стороны, это очевидный штамп: у нас миллионы стволов нелегального происхождения, и мы в слово "легализация" оружия вкладываем идею того, что эти стволы имеют право быть легальными. Я бы сказал иначе. Все-таки, более точно должно быть законодательное регулирование оборота этого оружия и боеприпасов к нему. Мы упоминали это название, тем более что такой законопроект уже давно лежит на полках ВР. На сегодняшний день история этой петиции такова, что она в лучших традициях СССР похоронена под огромным академическим советом, который создан вокруг этой проблемы, заседать он готов еще лет десять. Это не решает проблемы общества.

По словам главы Украинской ассоциации владельцев оружия Георгия Учайкина, ситуацию с принятием законопроекта тормозит Министерство внутренних дел. Мол, вопрос в том, что МВД хочет сохранить свою монополию в сфере оборота оружия среди населения, а также в оказании охранных услуг.

— Георгий представляет ассоциацию владельцев оружия, людей с очень высокой культурой интеллекта, и которые настолько уважительно, "на вы" относятся к оружию, к культуре обращения — это владельцы спортивных клубов, владельцы изысканных видов спортивного оружия, охотничьего, но это люди, частью философии жизни которых является запредельно уважительное отношение к оружию и всему, что с ним связано. И когда подобные люди рассуждают о необходимости принятия закона об оружии, он называется полностью — законопроект "Об обороте оружия гражданского предназначения и боеприпасов к нему". Так вот, они в первую очередь говорят о том, что это уровень культуры общества, это возможность вокруг этого закона сформировать иное отношение самой нации к проблемам с правом на самооборону, выбором этого способа, это возможность воспитывать людей на уважительном отношении друг к другу. Ситуация парадоксальнейшая. Я в большинстве случаев выступаю как эксперт по проблемам безопасности, ежесуточно погружая себя в жуткий поток информации — убийств, других видов преступлений с насилием и так далее. Они сегодня захлестнули Украину. К сожалению, правоохранительная система не справляется, и тому свидетельством рост преступлений. Как людям себя защищать? Сегодня страна Украина вооружена до зубов, и что самое страшное — криминогенная часть этой страны вооружена трижды по отношению к тому, что было до начала военного конфликта. Не понимать этого и не видеть того, что сегодня граната стала предметом чуть ли не бытовых разборок. Сегодня подобные случаи даже перестали вызывать какое-то возбуждение сознания. И мириться с этим, и считать, что оно само собой как-то успокоится, это полный абсурд, это не государственный подход. Этот баланс незащищенности простого, нормального, законопослушного человека перед криминальным миром… да государство просто обязано ставить на повестку дня эту проблему, но закон должен быть жестким.

В Украине существенно увеличился и продолжает увеличиваться нелегальный оборот оружия. И это тоже часто аргумент, звучащий из уст противников легализации оружия, мол, завтра все начнут стрелять друг в друга, и чем все кончится?

— Не единожды говорил о том, что страшным образом Украина начала вооружаться с декабря 2013 года, и нужно понимать, что первым регионом, который вооружился до зубов, была Западная Украина. Не секрет, что под шумок своих политических требований было захвачено и разгромлено большое количество частей, складов оружия именно в том регионе. Сегодня основным поставщиком, безусловно, является восточный регион. Но, по моему убеждению, имея инсайдерскую информацию, во-первых, когда в Украине активно заработал рынок оружия, в том числе в Западную Европу, нелегального оружия, это подтолкнуло и многие воинские части к тому, что оружие начало разворовываться, растаскиваться. Вы помните нашумевшую ситуацию в Львовской академии МВД, когда всплыл случай массового разворовывания оружия с целью его продажи. Я боюсь, эта проблема сегодня стала глобальной для Украины.

Когда есть точная бизнес-схема, легко поддаться искушению…

— Да. И вы понимаете, теперь мне хочется задать тем, кто сегодня сетует какому-то общественному порядку: люди, дорогие, так если мы говорим о том, что сегодня пять миллионов стволов в стране, где нет никакого законодательства еще такого, лежит до определенного момента, до конфликта. Но ни формирования культуры, ни формирования понимания своей ответственности, ни информационной политики относительно этого всего нет. То есть проблема колоссальная, а все делают вид, что ее нет. Ей нужно создать противовес. Потому что сама легализация оружия может стать процедурой легитимации относительно уже какой-то нормы. А сегодня нет этой нормы. Поэтому как раз для того, чтобы в перспективе решить и эту проблему с огромным арсеналом незаконного оружия, должна быть создана норма, которая определит цивилизованный порядок вообще возможности подобного оружия, а потом уже к нему применительно будет рассматриваться вопрос относительно того незаконного арсенала.

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