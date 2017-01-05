Инцидент Пашинского. Даже самозащита должна иметь рамки - юрист

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Уголовное производство по инциденту с народным депутатом фракции "Народный фронт" Сергеем Пашинским будет расследовать Киевская областная прокуратура, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Ранее Пашинский сообщил о нападении на него в канун Нового года. Он сообщил, что неизвестный бросился на него с супругой с угрозами убить. В результате инцидента нардеп выстрелил в нападавшего.

Пострадавший, в свою очередь, уверяет, что депутат целился ему в грудь, а удар бутылкой спас мужчину от смерти и пуля попала в ногу. Причиной конфликта стал якобы бус пострадавшего, который стоял на обочине.

Где заканчивается допустимая самооборона и начинается уголовная ответственность, прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы юрист и адвокат Анна Маляр.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи можна стверджувати, що з боку нардепа була самооборона в межах, які є достатніми?

— Я одразу скажу з досвіду спілкування з підозрюваними та потерпілими, що істина завжди посередині, тобто потрібно вислухати дві сторони і зрозуміти, що кожна з них трішечки перебільшує на свою користь. Український закон дозволяє людині захищати себе від нападу, від насильства, від можливих погроз, від небезпеки і це називається "необхідна оборона". Справді, законом встановлюються межі необхідної оборони – це ті межі, при застосуванні яких особа не несе відповідальність за фізичну силу по самозахисту, коли вона сама себе захищає або захищає своїх близьких. Що за випадки, які дозволяють перевищувати межі необхідної оборони? Це коли на людину нападають зі зброєю, коли на людину нападає група осіб і коли відбувається несанкціоноване проникнення в помешкання людини. В даному випадку немає жодної з цих трьох умов. Це означає, що людині не можна перевищувати в такій ситуації межі необхідної оборони. Що таке перевищення меж необхідної оборони? Це коли людина застосувала більшу силу і нанесла більшу шкоду, ніж їй загрожувала, і в такому випадку людина повинна нести кримінальну відповідальність, тобто якщо я зараз абстрагуюсь від Пашинського і його ситуації, але якщо на людину нападають з палкою, пляшкою, з сумкою, ще чимось, а людина у відповідь завдає більшу шкоду, тобто вогнепальною зброєю, то ми говоримо про перевищення меж необхідної оборони, і в такій ситуації настає кримінальна відповідальність.

Якщо це перевищення меж необхідної самооборони, то яка саме відповідальність може загрожувати Пашинському?

— Пан Пашинський – нардеп, тому йому не загрожує кримінальна відповідальність, він користується недоторканністю.

Це якщо Генпрокуратура не подасть відповідне прохання?

— Якщо не буде знято з нього цей імунітет. Якщо імунітет буде знято, то можлива відповідальність, якщо суд доведе всі обставини. Тому що ми зараз тільки припускаємо, можливо, відповідальність за статтею 124 Кримінального кодексу – це умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони. Для доведення вини по цій статті ще необхідно буде, щоб медики засвідчили, що це все таки тяжкі тілесні ушкодження, а не якісь інші. І в такому випадку передбачається покарання від 150 до 240 годин громадських робіт, або виправні роботи, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років. Я хочу зауважити, що обмеження волі – це не позбавлення волі, тому що люди це плутають ці види покарань. Тому на разі не йдеться про якесь серйозне покарання, але йдеться про кримінальну відповідальність.

Якщо версія Пашинського буде підтверджена, що може загрожувати людині, яка була озброєна пляшкою, як каже нардеп?

— Я чула зі ЗМІ, що є первинна кваліфікація дій потерпілого як хуліганство. Якщо буде доведено саме такий сценарій, то він буде нести відповідальність за хуліганство. Це теж стаття, яка не передбачає таке вже надмірне покарання, тим більше, що немає серйозних наслідків. Слава Богу, пан Пашинський живий і не дуже ушкоджений, там тільки сліди на фотокарточках, які він виклав, на голові такі подряпини є. Тому от тут не йдеться про якийсь тяжкий злочин. Але люди повинні зробити висновок з цієї ситуації, що закон дозволяє вам захищати себе, але для цього є межі. Ваш самозахист мусить відповідати тій загрозі, яка наразі виявилась в самому нападі.

Чи врегульовано законодавчо, хто саме має займатись розслідуваннями в таких випадках – Нацполіція або Генпрокуратура?

— Звісно, є, тому що тут в інциденті задіяний нардеп і, відповідно, розслідувати буде зрештою Генпрокуратура.

Коли спочатку стало відомо, що Нацполіція береться за це розслідування, почали з’являтись конспірологічні версії, що МВС керує однопартієць Пашинського – Аваков, відповідно, це дозволить нардепу врятуватись від політичних чи юридичних наслідків.

— Ви зрозумійте, коли трапляється злочин чи інцидент, який люди вважають злочином, вони телефонують не в прокуратуру, вони телефонують в поліцію. Тому, звісно, на місце прибуває поліція, і вона першою починає якісь процесуальні дії, а вже потім, коли вони з’ясовують, що один із учасників подій є нардеп, тоді вони за підслідністю і за законом повинні передати цю справу в прокуратуру і наразі немає значення, хто буде це розслідувати. З великою вірогідністю, пану Пашинському вдасться уникнути відповідальності і з тих заяв, які вже зроблені правоохоронними органами, я так розумію, вони будуть притримуватись версії достатньої і належної за законом необхідної оборони, яка виключає кримінальну відповідальність.

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— Принаймні, люди, які лобіюють прийняття дозволу на використання короткоствольної вогнепальної зброї, безумовно, цей випадок використають і вони повинні його використати. І ми можемо припускати: от, якби у цього хлопця була не пляшка, а зброя… Все ж таки ми бачили всі його по телебаченню і навряд чи, судячи з його матеріального становища, в нього могла би бути зброя, але людина, безумовно, має право себе захищати не тільки від нардепа, а і від застосування сили з боку правоохоронців, що часто відбувається. Тому, безумовно, таке питання вже давно назріло в нашому суспільстві і зараз воно набуде додаткової уваги до себе.

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