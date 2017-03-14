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    Политика

    Вопрос об автономии Донбасса нужно вынести на референдум - Янукович

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    По мнению бывшего президента Януковича, на референдум можно было бы вынести вопрос о предоставлении Донбассу прав автономии с широкими полномочиями в составе Украины.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович в Ростовском областном суде
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Бывший президент Виктор Янукович считает, что вопрос о предоставлении Донбассу прав автономии с широкими полномочиями в составе Украины надо вынести на референдум.

    Обыски на вертолетной площадке Януковича. Видео
    Информационное агентство УНН/Youtube
    Обыски на "вертолетной площадке Януковича"

    Ранее Янукович заявил, что, если Киев не выполнит минские соглашения, необходимо провести референдум о статусе Донбасса.

    "Мне кажется, что на референдум можно было бы вынести вопрос о предоставлении Донбассу прав автономии с широкими полномочиями в составе Украины. Думаю, что ради установления мира в Украине такую идею поддержат во всех регионах страны", — сказал Янукович в интервью РИА Новости.

    По его мнению, для урегулирования ситуации "нужно убрать поводы для противоречий – разрешить жителям Донбасса жить со своими традициями, взглядами на историю, говорить на любом языке и слушать любую музыку".

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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