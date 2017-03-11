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    Прокуратура направит ходатайство в РФ о допросе Януковича - ГПУ

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (505)

    (обновлено: )27
    Как сообщил начальник департамента спецрасследований ГП Украины Сергей Горбатюк, допрос будет происходить на территории РФ, а кто его будет проводить - должна решать российская сторона.
    Сергей Горбатюк
    УНИАН

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Прокуратура планирует направить ходатайство в генпрокуратуру Российской Федерации о допросе экс-президента Украины Виктора Януковича на российской территории. Об этом субботу сообщил начальник департамента спецрасследований ГП Украины Сергей Горбатюк, передает "112 Украина".

    В. Янукович
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    Der Spiegel. Янукович считает, что Украина одичала

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    Януковича планируют допросить в качестве подозреваемого по двум уголовным делам — противодействие протестным акциям и создание преступной группировки. 

    Горбатюк напомнил, что генпрокуратура на днях получила ответ от ГП РФ о готовности рассмотреть возможность допроса Януковича на территории РФ в присутствии украинских правоохранителей, и речь идет об уголовном деле по подозрению Януковича в государственной измене. Он напомнил, что это дело расследует военная прокуратура.

    "Конечно, в нашем департаменте открыт также ряд уголовной производств. Это производства, в частности, в противодействии протестным акциям, Российская Федерация, непосредственно ее Генеральная прокуратура, отказала в выдаче, в экстрадиции, бывшего президента, сославшись якобы на признаки политического преследования. Поэтому нами готовится ходатайство о допросе его (Януковича — Ред.) как подозреваемого для того, чтобы эти материалы были привлечены к тем расследованиям, которые есть у нас", — сказал Горбатюк.

    По его словам, такой допрос будет происходить на территории РФ, а кто его будет проводить — должна решать российская сторона. "Мы только говорим, что такие следственные действия должны быть, чтобы обеспечить подозреваемому лицу допрос по обстоятельствам, в которых он обвиняется. А каким способом, согласно международным договорам, решает иностранная сторона: или самостоятельно, или запросят следователей, или предложат провести видеоконференцию", — сказал он.

    Ранее сообщалось, что защита экс-президента Украины Виктора Януковича настаивает на его допросе по делу о госизмене на территории Российской Федерации.

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