ГП РФ опровергает наличие письма Януковича о введении войск в Украину

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о получении письма от генеральной прокуратуры РФ, в котором говорится, что российские власти не получали писем от экс-президента Украины Виктора Януковича с просьбой о вводе российских войск на территорию Украины.

ГПУ ранее сообщила, что имеет в распоряжении копию письма Януковича, в котором содержится призыв ввести войска РФ на территорию Украины.

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"Пришло письмо от Генпрокуратуры РФ. Пишут, что ни администрация президента РФ, ни Совет Федерации РФ не получали никакого письма Януковича об использовании войск РФ на территории Украины", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 28 ноября 2016 года перед допросом Виктора Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей на Майдане Незалежности в Киеве в 2014 году зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по делу о госизмене. Киевский суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по данному делу. Согласно законодательству, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом. Генпрокурор считает, что дело против Януковича может быть передано в суд уже в марте.

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Ранее суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по данному делу. Согласно законодательства, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.

Защита Януковича ранее заявила, что он не может приехать в Украину из-за "угрозы его жизни".