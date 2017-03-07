ГПУ: суд дважды блокировал снятие ареста со средств сына Януковича

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Суд дважды заблокировал снятие ареста с денежных средств сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра в сумме на 1 млрд грн, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

По ее словам, Генпрокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству в отношении служебных лиц ПАО "Всеукраинский банк развития", который принадлежит Александру Януковичу.

В этой связи отмечается, что "в ходе досудебного расследования по ходатайству Генпрокуратуры в течение 2015-2016 годов Печерским районным судом города Киева был наложен арест на депозитные счета, открытые работниками банка, на общую сумму около 1 млрд грн, поскольку есть достаточно оснований считать, что фактическим владельцем указанных денежных средств является А. Янукович".

Сарган сообщила, что вместе с тем, с конца декабря 2016 года некоторыми следственными судьями Печерского суда начали удовлетворяться ходатайства адвокатов и приниматься противоречивые решения о снятии ареста с указанных денежных средств в связи с необоснованностью наложения их коллегами-судьями.

"В некоторых случаях один и тот же следственный судья, рассматривая однотипные ходатайства адвоката, в течение месяца принимал разные решения", — утверждает Сарган.

"С целью недопущения снятия денежных средств с накопительных счетов ПАО "Всеукраинский банк развития", открытых в Национальном банке, по ходатайству Генеральной прокуратуры 17 января 2017 года Печерский суд повторно наложил арест на денежные средства указанных физических лиц", — сказала пресс-секретарь.

Пресс-секретарь генпрокурора отметила, что ГПУ совместно с Государственной службой финансового мониторинга остановлены финансовые операции на счетах банков, в которые были перечислены денежные средства после снятия арестов, и подаются в суд новые ходатайства об аресте имущества.

Ранее агентство "Украинские новости" сообщило, что Печерский районный суд Киева снял арест со средств на сумму 312,5 миллиона гривен (более 11,5 миллиона долларов) Александра Януковича, которые поступили в Международный инвестиционный банк от Всеукраинского банка развития.