ГПУ заблокировала средства сына Януковича на банковских счетах

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины заблокировала средства Александра Януковича — сына экс-президента страны Виктора Януковича, которые поступили в Международный инвестиционный банк от Всеукраинского банка развития, сообщила в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Снятие ареста со счетов Януковича-младшего не произошло — ГПУ совместно с Госфинмониторингом сразу заблокировали средства на счетах банка. Благодарны неравнодушным работникам банка, (которые) своевременно проинформировали прокуратуру о снятии ареста со счетов в суде", — написала Сарган на своей странице в Facebook, пообещав во вторник сообщить другие подробности.

Ранее агентство "Украинские новости" сообщило, что Печерский районный суд Киева снял арест со средств на сумму 312,5 миллиона гривен (более 11,5 миллиона долларов) Александра Януковича, которые поступили в Международный инвестиционный банк от Всеукраинского банка развития.

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