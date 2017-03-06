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    Политика

    ГПУ заблокировала средства сына Януковича на банковских счетах

    (обновлено: )8210
    Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что снятия ареста со счетов Януковича-младшего не произошло, так как ГПУ совместно с Госфинмониторингом сразу заблокировали средства на счетах банка.
    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины заблокировала средства Александра Януковича — сына экс-президента страны Виктора Януковича, которые поступили в Международный инвестиционный банк от Всеукраинского банка развития, сообщила в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

    Обыски на вертолетной площадке Януковича. Видео
    Информационное агентство УНН/Youtube
    Обыски на "вертолетной площадке Януковича"

    "Снятие ареста со счетов Януковича-младшего не произошло — ГПУ совместно с Госфинмониторингом сразу заблокировали средства на счетах банка. Благодарны неравнодушным работникам банка, (которые) своевременно проинформировали прокуратуру о снятии ареста со счетов в суде", — написала Сарган на своей странице в Facebook, пообещав во вторник сообщить другие подробности.

    Ранее агентство "Украинские новости" сообщило, что Печерский районный суд Киева снял арест со средств на сумму 312,5 миллиона гривен (более 11,5 миллиона долларов) Александра Януковича, которые поступили в Международный инвестиционный банк от Всеукраинского банка развития.

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