Адвокат Януковича настаивает на допросе на территории РФ

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича настаивает на его допросе по делу о госизмене на территории РФ, сообщил адвокат Виталий Сердюк.

Ране генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о получении письма от генеральной прокуратуры РФ, в котором говорится, что ведомство готово организовать допрос Януковича на территории России. Однако позднее прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко заявил, что правоохранители не будут принимать участие в допросе Януковича на территории РФ.

"Генеральная прокуратура отказывается от этого допроса. Очевидно, их не интересует установление истины по делам… Если же ГПУ и в дальше будет уклоняться от сотрудничества с ГП РФ в рамках международного права, в рамках конвенции, это будет основанием для применения механизма привлечения должностных лиц ГПУ к уголовной ответственности", — сказал Сердюк, которого в пятницу цитирует пресс-служба адвокатского объединения "Авер лекс".

Вместе с тем, адвокат сказал, что суд не имеет права начинать заочное рассмотрение дела без надлежащего выполнения международных процедур работниками Генпрокуратуры Украины.

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Генеральный прокурор Юрий Луценко 28 ноября 2016 года перед допросом Виктора Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей на Майдане Незалежности в Киеве в 2014 году зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по делу о госизмене. Киевский суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по данному делу. Согласно законодательству, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом. Генпрокурор считает, что дело против Януковича может быть передано в суд уже в марте.

Защита Януковича заявила, что он не может приехать в Украину из-за "угрозы его жизни".