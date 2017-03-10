наверх
10.03.201716:11
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Политика

    Адвокат Януковича настаивает на допросе на территории РФ

    (обновлено: )1010
    Адвокат Виталий Сердюк также сообщил, что суд не имеет права начинать заочное рассмотрение дела без надлежащего выполнения международных процедур работниками ГПУ.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича настаивает на его допросе по делу о госизмене на территории РФ, сообщил адвокат Виталий Сердюк.

    Обыски на вертолетной площадке Януковича. Видео
    Информационное агентство УНН/Youtube
    Обыски на "вертолетной площадке Януковича"

    Ране генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о получении письма от генеральной прокуратуры РФ, в котором говорится, что ведомство готово организовать допрос Януковича на территории России. Однако позднее прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко заявил, что правоохранители не будут принимать участие в допросе Януковича на территории РФ.

    "Генеральная прокуратура отказывается от этого допроса. Очевидно, их не интересует установление истины по делам… Если же ГПУ и в дальше будет уклоняться от сотрудничества с ГП РФ в рамках международного права, в рамках конвенции, это будет основанием для применения механизма привлечения должностных лиц ГПУ к уголовной ответственности", — сказал Сердюк, которого в пятницу цитирует пресс-служба адвокатского объединения "Авер лекс".

    Вместе с тем, адвокат сказал, что суд не имеет права начинать заочное рассмотрение дела без надлежащего выполнения международных процедур работниками Генпрокуратуры Украины.

    Читайте также — Agora Vox: Как Украина проиграла партию России

    Генеральный прокурор Юрий Луценко 28 ноября 2016 года перед допросом Виктора Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей на Майдане Незалежности в Киеве в 2014 году зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по делу о госизмене. Киевский суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по данному делу. Согласно законодательству, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом. Генпрокурор считает, что дело против Януковича может быть передано в суд уже в марте.

    Защита Януковича заявила, что он не может приехать в Украину из-за "угрозы его жизни". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Отгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в Донецке
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    Зря болел. Арест и дело Насирова
    Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
    Украина против России: суд в Гааге