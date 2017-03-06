Суд над Насировым: адвокатам отказано в проведении судмедэкспертизы

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова о проведении судебно-медицинской экспертизы относительно возможности участия обвиняемого в судебном заседании по состоянию здоровья.

Соответствующее постановление сегодня во время судебного заседания огласил следственный судья Александр Бобровник.

По мнению обвинения, "сторона защиты Насирова злоупотребляет полномочиями и спекулирует на состоянии здоровья подзащитного, не предоставив никаких аргументированных доказательств невозможности подозреваемому участвовать в судебном заседании", сообщает УНИАН.

Напомним, накануне под Соломенским районным судом проходили акции протеста, так как суд не избрал меру пресечения Насирову. Народные депутаты призывали активистов, блокирующих здание суда, не расходиться, чтобы Насиров не смог покинуть здание суда.

Насиров в минувший четверг стал подозреваемым по делу депутата Верховной Рады Александра Онищенко. После задержания он был госпитализирован. По информации адвоката, чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов. В пятницу Кабмин отстранил его от должности на время расследования.