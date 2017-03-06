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    Суд отклонил отвод судьи, избирающего меру пресечения Насирову

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    Мнимый больной. Суд над Насировым (109)

    (обновлено: )12
    Согласно решению суда, которое объявила судья Елена Букина, Бобровник должен продолжить рассмотрение избрания меры пресечения Роману Насирову, отстраненному от должности главы ГФС.
    Насиров начал ходить
    УНИАН

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Ходатайство об отводе судьи Соломенского райсуда Александра Бобровника, который рассматривает избрание меры пресечения отстраненному от должности главе Государственной фискальной службе Роману Насирову, отклонено.

    Чудесное исцеление. Насиров в кресле судьи. Видео
    УНИАН
    "Чудесное исцеление". Насиров в кресле судьи

    Ранее сообщалось, что Насиров, находясь в суде, в понедельник начал самостоятельно передвигаться.

    Соответствующее решение Соломенского районного суда объявила судья Елена Букина.

    Сообщается, что Бобровник после такого решения должен продолжить рассмотрение избрания меры пресечения Насирову.

    Напомним, накануне под Соломенским районным судом проходили акции протеста, так как суд не избрал меру пресечения Насирову. Народные депутаты призывали активистов, блокирующих здание суда, не расходиться, чтобы Насиров не смог покинуть здание суда.

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