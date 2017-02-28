Савченко обвинила СБУ в "крышевании" контрабанды в ДНР

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко заявила, попала на неподконтрольную Киеву территорию тропами, которым возят контрабанду, которую "крышует" СБУ. Об этом она заявила на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Савченко вместе с руководителем общественной организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном в минувшую пятницу прибыли в колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке, где содержатся пленные силовики. Нардеп подчеркнула, что "сознательно пошла на риск", чтобы освободить "украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала". По ее словам, в Макеевской колонии были обнаружены шесть украинских военных, которые ранее считались без вести пропавшими.

"Я не переходила с Рубаном. И Рубану поступают все препятствия для того, чтобы не дать возможности вывезти оттуда людей. Хотя это могло выйти на этот раз. В СБУ самые высокие люди в принципе об этом знают. Я переходила теми козьими тропами, по которым ходит и гуляет контрабанда, которую крышует СБУ. И в принципе это прекрасно знают и блокадники, которые сейчас блокируют торговлю на крови", — сказала она.

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Ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря 2016 года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Советник главы МВД Антон Геращенко назвал Савченко "троянским конем", преподнесенным украинцам со стороны России.

Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позднее Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.