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    Политика

    Россия умело использует Савченко в своих целях - Тука

    Тема:

    Визит Савченко и Рубана в ДНР (543)

    (обновлено: )36001
    Георгий Тука считает поездку Надежды Савченко в Макеевку как попытку легитимизации прямых переговоров с руководством самопровозглашенных республик, "чтобы вывести из переговоров и саму Россию, и ОБСЕ".
    Георгий Тука
    УНИАН

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Российская Федерация использует действия народного депутата Надежды Савченко в своих целях, считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

    Савченко в минувшую пятницу прибыла в колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке, где содержатся пленные силовики. Она подчеркнула, что "сознательно пошла на риск", чтобы освободить "украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала". По ее словам, в Макеевской колонии были обнаружены шесть украинских военных, которые ранее считались без вести пропавшими.

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    Тука считает поездку парламентария в ДНР как попытку легитимизации прямых переговоров с руководством самопровозглашенных республик, "чтобы подтвердить статус "внутреннего гражданского конфликта" и вывести из переговоров и саму Россию, и ОБСЕ".

    По его словам, единственное, чего Савченко добилась от этой поездки, — получение писем от украинских пленных, письма которых ополченцы не передавали через международные организации.

    "Хочу верить в то, что Надежда Савченко не является "агентом Кремля". Вместе с тем, считаю, что Россия умело использует ее в сугубо своих целях. Если Савченко не прислушивается, ее "деятельность" следует ограничить законным путем", — написал Тука на своей странице в Facebook.

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    Ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря 2016 года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Советник главы МВД Антон Геращенко назвал Савченко "троянским конем", преподнесенным украинцам со стороны России. 

    Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позднее Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.

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