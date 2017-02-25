Розенко: минимальную заработную плату можно было повысить до 5000 гривен

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что правительство весной представит план по повышению минимальной заработной платы.

Власти с начала 2017 года в два раза увеличили минимальную зарплату — до 3,2 тысячи гривен (около 118 долларов). Также с 1 января был увеличен прожиточный минимум до 1,544 тысячи гривен, который будет повышаться с 1 мая — до 1,624 тысячи гривен (около 60 долларов), а с 1 декабря — до 1,7 тысячи гривен (около 62 долларов).

"Безусловно, я хотел бы, чтобы уже сейчас или с июля, или со следующего полугодия минимальная заработная плата была 5000 гривен. Более того, скажу, что были расчеты. И эксперты, и руководитель, в частности, Государственной фискальной службы Роман Насиров, делали соответствующие расчеты, можно было внедрять минимальную заработную плату в 5000 грн уже сейчас, с 1 января делать минимальную заработную плату не 3200, а 5000 гривен. Но мы решили все-таки перейти на постепенность этого процесса", — цитирует Розенко "Обозреватель".

Вице-премьер уточнил, что окончательные итоги "влияния существенного роста минимальной заработной платы на экономику" будут в апреле.

"Как раз апрель-май станет той датой, когда правительство сможет сказать, когда и какими темпами будет в дальнейшем увеличиваться размер минимальной заработной платы", — акцентировал Розенко.

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Он также подчеркнул, что никакие негативные прогнозы по внедрению зарплаты в 3200 грн не оправдались.