Дмитрук назвал истинные мотивы власти при поднятии минимальных зарплат

Повышение зарплаты для населения Украины — это просто очередная коррупционная схема правительства, убежден директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук.

"Повышение минимальной заплаты для всех граждан дает правительству большую налоговую базу, это дает больше возможности схем. При этом поднятие зарплаты бюджетникам, и те отчисления, которые платит бюджетная сфера, на самом деле для правительства имеет очень позитивный момент, потому что это фактически перекладывание денег из одного кармана в другой", — заявил Дмитрук во время пресс-конференции в РИА Новости Украина "Парадоксы экономических реформ: начались массовые увольнения".

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Повышение социальных стандартов произошло в Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум повышен до 1,544 тысячи гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен. Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год. Согласно документу, прожиточный минимум с 1 мая снова поднимут — до 1,624 тысячи гривен, а с 1 декабря — до 1,7 тысячи гривен.

Видео обнародовано на канале в Youtube РИА Новости Украина.