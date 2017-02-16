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    Дмитрук назвал истинные мотивы власти при поднятии минимальных зарплат

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (391)

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    Директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук отметил, что поднятие зарплаты бюджетникам имеет очень позитивный момент, "потому что это фактически перекладывание денег из одного кармана в другой".
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Повышение зарплаты для населения Украины — это просто очередная коррупционная схема правительства, убежден директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук. 

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    "Повышение минимальной заплаты для всех граждан дает правительству большую налоговую базу, это дает больше возможности схем. При этом поднятие зарплаты бюджетникам, и те отчисления, которые платит бюджетная сфера, на самом деле для правительства имеет очень позитивный момент, потому что это фактически перекладывание денег из одного кармана в другой", — заявил Дмитрук во время пресс-конференции в РИА Новости Украина "Парадоксы экономических реформ: начались массовые увольнения".

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    Повышение социальных стандартов произошло в Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум повышен до 1,544 тысячи гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен. Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год. Согласно документу, прожиточный минимум с 1 мая снова поднимут — до 1,624 тысячи гривен, а с 1 декабря — до 1,7 тысячи гривен. 

    Видео обнародовано на канале в Youtube РИА Новости Украина. 

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