"Терпения у него немало". В зале заседаний Рады появился Ждун

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Верховной Рады Борислав Береза (внефракционный) принес на работу Ждуна и посадил его на трибуну для выступлений, сообщил журналист Сергей Андрушко в Twitter.

Появление Ждуна вызвало активное обсуждение и оживление в рядах депутатов: они активно фотографировали известного интернет-персонажа.

twitter.com/S_Andrushko Ждун в Верховной Раде

На фотографии, размещенной на странице нардепа Виктории Пташник в Facebook, Ждун запечатлен с двумя депутатами.

В комментариях один из пользователей отреагировал на снимок так: "Три Ждуна в одном фото,такого ещё не было, Борислав! На дальнем плане только Ждуна не узнаю!".

facebook.com/viktoria.ptashnik Ждун и Борислав Береза в Верховной Раде

Ждуну удалось посидеть в правительственной ложе, в кресле депутата и "постоять" за трибуной Рады.

"322 депутата зарегистрировалось в сессионном зале ВР. По факту не больше 150 человек. Но Почекун (Ждун — Ред.) в зале есть. (…) Он, как и большинство украинцев, ждет посещения и работы нардепов. И очень ждет качественных изменений от Кабмина. Терпения у него немало. Времени тоже. Чего нельзя сказать про Украину", — написал Береза на странице в Facebook.

Оксана Зайка написала: "Вся планета ржет над Украиной, ещё один повод не помешает превратить парламент в шапито, пусть все ржут, все хорошо ведь в стране, чего не посмеяться лишний раз… Боже, как дети". В свою очередь Григорий Буланов отметил: "Поставьте такую куклу на каждое пустующее депутатское место — эффект будет что надо!".

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Напомним, пользователи интернета прозвали Ждуном забавное существо, которое бьет все рекорды по количеству мемов с ним. На самом деле это скульптура художницы Маргрит ван Брифорт из Нидерландов, установленная во дворе детской больницы в городе Ленден. Автор назвала ее Homunculus Loxodontus — в переводе с латыни означает "человекоподобный слон".

Ранее мэрия Днепра заявила о планах установить в центре города двухметровую статую Ждуна.