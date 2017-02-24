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    Политика

    "Терпения у него немало". В зале заседаний Рады появился Ждун

    (обновлено: )23710
    Одному из самых популярных персонажей социальных сетей Ждуну удалось посидеть в правительственной ложе, кресле народного депутата и "постоять" за трибуной Рады. Его принес в парламент нардеп Борислав Береза.
    Ждун и Борислав Береза в Верховной Раде
    Борислав Береза/Facebook

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Верховной Рады Борислав Береза (внефракционный) принес на работу Ждуна и посадил его на трибуну для выступлений, сообщил журналист Сергей Андрушко в Twitter.

    Появление Ждуна вызвало активное обсуждение и оживление в рядах депутатов: они активно фотографировали известного интернет-персонажа.

    twitter.com/S_Andrushko
    Ждун в Верховной Раде

    На фотографии, размещенной на странице нардепа Виктории Пташник в Facebook, Ждун запечатлен с двумя депутатами.

    В комментариях один из пользователей отреагировал на снимок так: "Три Ждуна в одном фото,такого ещё не было, Борислав! На дальнем плане только Ждуна не узнаю!".

    facebook.com/viktoria.ptashnik
    Ждун и Борислав Береза в Верховной Раде

    Ждуну удалось посидеть в правительственной ложе, в кресле депутата и "постоять" за трибуной Рады.

    "322 депутата зарегистрировалось в сессионном зале ВР. По факту не больше 150 человек. Но Почекун (Ждун — Ред.) в зале есть. (…) Он, как и большинство украинцев, ждет посещения и работы нардепов. И очень ждет качественных изменений от Кабмина. Терпения у него немало. Времени тоже. Чего нельзя сказать про Украину", — написал Береза на странице в Facebook.

    Оксана Зайка написала: "Вся планета ржет над Украиной, ещё один повод не помешает превратить парламент в шапито, пусть все ржут, все хорошо ведь в стране, чего не посмеяться лишний раз… Боже, как дети". В свою очередь Григорий Буланов отметил: "Поставьте такую куклу на каждое пустующее депутатское место — эффект будет что надо!". 

    Смотрите также: "Безвизовый почекун". Реакция украинцев на безвиз Грузии в фотожабах

    Напомним, пользователи интернета прозвали Ждуном забавное существо, которое бьет все рекорды по количеству мемов с ним. На самом деле это скульптура художницы Маргрит ван Брифорт из Нидерландов, установленная во дворе детской больницы в городе Ленден. Автор назвала ее Homunculus Loxodontus — в переводе с латыни означает "человекоподобный слон". 

    Ранее мэрия Днепра заявила о планах установить в центре города двухметровую статую Ждуна.

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