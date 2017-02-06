Филатов: в Днепре установят двухметровую статую "Ждуна"

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Мэрия Днепра планирует установить в центре города двухметровую статую Homunculus Loxodontus — гибрида насекомого и слона, которая получила популярность в социальных сетях как ожидающий персонаж "Ждун", информацию об этом подтвердил мэр города Борис Филатов.

Соцсети "Ждун"

Автором существа была скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, она посвятила ее пациентам, которые долго ждут прием у врача. Персонаж "Ждун" в последнее время в Украине получил большую популярность в социальных сетях. Он стал героем многочисленных интернет-мемов, в том числе на тему деятельности власти.

"От журналистов ничего не скроешь. Да, это правда. Ведем переговоры (по установке скульптуры)", — написал Филатов в понедельник на своей странице в Facebook.

Вместе с тем украинской службе ВВС сообщили в мэрии Днепра, что сейчас по этому поводу ведутся переговоры со скульптором из Нидерландов, городские власти могут установить бетонную статую возле городской администрации.