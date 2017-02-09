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    Политика

    Запрет на русский в Раде выглядит как провокация - Бойко

    Тема:

    Один на всех. Новый закон о языке (46)

    (обновлено: )28060
    По словам народного депутата Юрия Бойко, международное сообщество должно дать оценку инициативам спикера ВР Андрея Парубия запретить нардепам говорить по-русски во время заседаний парламента.
    Юрий Бойко
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Предлагая запретить депутатам говорить на русском языке, спикер ВР нарушает закон об основах государственной языковой политики и регламента Верховной Рады, заявил лидер фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

    Андрей Парубий во время заседания парламента
    УНИАН
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    "Иначе как провокацией это не назовешь. Подобные инициативы — прямое нарушение закона об основах государственной языковой политики и регламента Верховной Рады. Поэтому "Оппозиционный блок" подготовил обращение в правоохранительные органы — такие действия Парубия должны получить соответствующую оценку. Кроме того, мы будем обращаться к международному сообществу. Необходимо продемонстрировать реальную картину происходящего сегодня в Верховной Раде. "Оппозиционный блок" категорически осуждает такие действия Андрея Парубия, который уже давно является спикером только части парламента", — говорит Бойко.

    По словам депутата, парламент окончательно потерял доверие общества в результате неэффективности Парубия на должности спикера Верховной Рады.

    "Сегодня председатель ВР является абсолютно неэффективным менеджером. Он не может организовать работу таким образом, чтобы Рада работала эффективно и принимала законы, которые нужны людям", — отметил политик.

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