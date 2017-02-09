наверх
09.02.201715:38
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.15
  • USD26.91- 0.12
Рубрики
Ещё
    Политика

    Запрет языка. Закон о госязыке актуален как никогда - депутат

    Тема:

    Один на всех. Новый закон о языке (42)

    (обновлено: )22506
    По словам народного депутата Руслана Сидоровича, предложение руководства ВР запретить нардепам говорить по-русски не содержит признаков ущемления прав русскоязычного населения.
    Руслан Сидорович
    Facebook Руслана Сидоровича

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. На сегодняшний день вопрос использования украинского языка не урегулирован законодательно, считает нардеп от фракции "Самопомич" Руслан Сидорович.

    Посол Германии в Украине Эрнст Райхель.
    УНИАН
    Язык в Киеве подвел. Как посол Германии попал в немилость

    "Проблема принятия закона о государственном языке по-прежнему остается актуальной. Но, по сути, мало кто будет сомневаться, что в наивысшем законодательном органе страны заседания должны проводиться именно на государственном языке. В этом плане я не вижу никаких конфликтов с существующим правовым полем. Очень хорошо, что во время российской агрессии против Украины спикер Верховной Рады напоминает коллегам-депутатам, какой язык должен использоваться в органах государственной власти", — заявил Сидорович.

    По мнению политика, многие депутаты ВР принципиально не хотят говорить на украинском языке.

    "В большинстве европейских стран вы не получите гражданства, если не владеете государственным языком. Я не сомневаюсь, что каждый из нардепов ВР может говорить по-украински, но дело в принципиальном нежелании использовать государственный язык. Это свидетельствует о том, что Украина, украинская культура, язык и традиции являются для этих людей абсолютно чужими. Да, Украина — многонациональное государство, у себя в семье и в быту депутат может использовать какой угодно язык. Но если мы как парламентарии не будем показывать пример всем остальным госслужащим, то мы не сможем требовать от них выполнения законов", — отметил депутат.

    Вместе с тем Сидорович не видит в инициативах руководства Рады признаков ущемления прав русскоязычных в Украине.

    "Это полный нонсенс. Как только Украина начинает отстаивать свои интересы, сразу же начинаются разговоры о притеснениях. Москва и Кремль в свое время убивали людей, ссылали их в Сибирь, гноили в тюрьмах, а мы говорим, что язык не имеет значения", — подытожил он.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Сергей Соболев. Архивное фото
    Один на всех. Новый закон о языке
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - Германия. Напряженность в отношениях
    Видео с места гибели "Гиви"
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Компьютер. Архивное фото
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх