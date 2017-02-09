Запрет языка. Закон о госязыке актуален как никогда - депутат

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. На сегодняшний день вопрос использования украинского языка не урегулирован законодательно, считает нардеп от фракции "Самопомич" Руслан Сидорович.

"Проблема принятия закона о государственном языке по-прежнему остается актуальной. Но, по сути, мало кто будет сомневаться, что в наивысшем законодательном органе страны заседания должны проводиться именно на государственном языке. В этом плане я не вижу никаких конфликтов с существующим правовым полем. Очень хорошо, что во время российской агрессии против Украины спикер Верховной Рады напоминает коллегам-депутатам, какой язык должен использоваться в органах государственной власти", — заявил Сидорович.

По мнению политика, многие депутаты ВР принципиально не хотят говорить на украинском языке.

"В большинстве европейских стран вы не получите гражданства, если не владеете государственным языком. Я не сомневаюсь, что каждый из нардепов ВР может говорить по-украински, но дело в принципиальном нежелании использовать государственный язык. Это свидетельствует о том, что Украина, украинская культура, язык и традиции являются для этих людей абсолютно чужими. Да, Украина — многонациональное государство, у себя в семье и в быту депутат может использовать какой угодно язык. Но если мы как парламентарии не будем показывать пример всем остальным госслужащим, то мы не сможем требовать от них выполнения законов", — отметил депутат.

Вместе с тем Сидорович не видит в инициативах руководства Рады признаков ущемления прав русскоязычных в Украине.

"Это полный нонсенс. Как только Украина начинает отстаивать свои интересы, сразу же начинаются разговоры о притеснениях. Москва и Кремль в свое время убивали людей, ссылали их в Сибирь, гноили в тюрьмах, а мы говорим, что язык не имеет значения", — подытожил он.