Гройсман должен публично заявить, что Омелян его не устраивает – эксперт

Владимиром Омеляном и главой "Укрзализныци" Войцехом Бальчуном, причем премьер-министр в этой ситуации принял сторону последнего.
Противостояние министра инфраструктуры и руководителя "Укрзализныци" в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.
"С точки зрения властной вертикали, министр — это должность, которую назначают, политически назначают, и он стоит выше, чем руководитель "Укрзализныци", а тут попытались переступить через голову. Но если Владимиру Гройсману тяжело работать с Омеляном, то он об этом должен публично заявить, сказать, что "я не буду с Омеляном работать, он меня не устраивает". Эта позиция будет честной. А создавать такую ненормальную — в контексте властной иерархии — ситуацию, это неправильно, это абсолютно деструктивный подход", — заявил эксперт.
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