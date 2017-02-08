Гройсман должен публично заявить, что Омелян его не устраивает – эксперт

РИА Новости Украина Евгений Котенко Реформы на "Укрзализныце" мог провести любой бомж - эксперт Отныне все вопросы, касающиеся "Укрзализныци", будут решаться коллегиально — на заседании правительства. Об этом говорится на сайте Кабмина. Кроме того, сменят состав наблюдательного совета публичного акционерного общества — в него выберут независимых директоров по результатам конкурса. Ранее "Укрзализныцю" вывели из-под управления Министерства инфраструктуры и передали Кабинету министров. Поводом для этого послужил конфликт между профильным министром Владимиром Омеляном и главой "Укрзализныци" Войцехом Бальчуном, причем премьер-министр в этой ситуации принял сторону последнего.

Противостояние министра инфраструктуры и руководителя "Укрзализныци" в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

"С точки зрения властной вертикали, министр — это должность, которую назначают, политически назначают, и он стоит выше, чем руководитель "Укрзализныци", а тут попытались переступить через голову. Но если Владимиру Гройсману тяжело работать с Омеляном, то он об этом должен публично заявить, сказать, что "я не буду с Омеляном работать, он меня не устраивает". Эта позиция будет честной. А создавать такую ненормальную — в контексте властной иерархии — ситуацию, это неправильно, это абсолютно деструктивный подход", — заявил эксперт.

Читайте также: Гройсман поддержал Бальчуна и коррупцию в "Укрзализныце" — Шульмейстер