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    Гройсман должен публично заявить, что Омелян его не устраивает – эксперт

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    По словам политического эксперта Валерия Гончарука, ситуация с передачей "Укрзализныци" из-под управления Министерства инфраструктуры - ненормальна с точки зрения властной иерархии.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    Юрий Гаврилечко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реформы на "Укрзализныце" мог провести любой бомж - эксперт
    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Отныне все вопросы, касающиеся "Укрзализныци", будут решаться коллегиально — на заседании правительства. Об этом говорится на сайте Кабмина. Кроме того, сменят состав наблюдательного совета публичного акционерного общества — в него выберут независимых директоров по результатам конкурса. Ранее "Укрзализныцю" вывели из-под управления Министерства инфраструктуры и передали Кабинету министров. Поводом для этого послужил конфликт между профильным министром Владимиром Омеляном и главой "Укрзализныци" Войцехом Бальчуном, причем премьер-министр в этой ситуации принял сторону последнего.

    Противостояние министра инфраструктуры и руководителя "Укрзализныци" в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

    "С точки зрения властной вертикали, министр — это должность, которую назначают, политически назначают, и он стоит выше, чем руководитель "Укрзализныци", а тут попытались переступить через голову. Но если Владимиру Гройсману тяжело работать с Омеляном, то он об этом должен публично заявить, сказать, что "я не буду с Омеляном работать, он меня не устраивает". Эта позиция будет честной. А создавать такую ненормальную — в контексте властной иерархии — ситуацию, это неправильно, это абсолютно деструктивный подход", — заявил эксперт.

    Читайте также: Гройсман поддержал Бальчуна и коррупцию в "Укрзализныце" — Шульмейстер

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