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    Политика

    Рада просит иностранные парламенты осудить "вооруженную агрессию РФ"

    Тема:

    Украина-РФ: новый виток санкций (478)

    (обновлено: )32515
    Верховная Рада призывает парламенты иностранных государств и международные организации осудить РФ за нарушение режима прекращения огня, предусмотренного минскими договоренностями.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада на вечернем заседании во вторник приняла постановление об Обращении к парламентам иностранных государств и международным организациям относительно "осуждения эскалации вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото
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    за соответствующее решение (№6039) проголосовали 258 народных депутатов из 338 зарегистрированных в сессионном зале. От фракции ”Оппозиционный блок” ни один депутат не поддержал постановление, а от групп "Воля народа" и "Видродження" — по два депутата, сообщает УНИАН

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    Верховная Рада призывает парламенты иностранных государств и международные организации осудить РФ за нарушение режима прекращения огня, предусмотренного минскими договоренностями, умышленное разрушение иррегулярными и регулярными вооруженными формированиями России города Авдеевка Донецкой области и "варварские нападения на объекты, необходимые для выживания гражданского населения".

    Кроме того, ВР призывает парламенты иностранных государств и международные организации принять меры, направленные на предотвращение дальнейшей эскалации вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и ее прекращение.

    С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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