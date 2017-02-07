Рада просит иностранные парламенты осудить "вооруженную агрессию РФ"

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада на вечернем заседании во вторник приняла постановление об Обращении к парламентам иностранных государств и международным организациям относительно "осуждения эскалации вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

за соответствующее решение (№6039) проголосовали 258 народных депутатов из 338 зарегистрированных в сессионном зале. От фракции ”Оппозиционный блок” ни один депутат не поддержал постановление, а от групп "Воля народа" и "Видродження" — по два депутата, сообщает УНИАН.

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Верховная Рада призывает парламенты иностранных государств и международные организации осудить РФ за нарушение режима прекращения огня, предусмотренного минскими договоренностями, умышленное разрушение иррегулярными и регулярными вооруженными формированиями России города Авдеевка Донецкой области и "варварские нападения на объекты, необходимые для выживания гражданского населения".

Кроме того, ВР призывает парламенты иностранных государств и международные организации принять меры, направленные на предотвращение дальнейшей эскалации вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и ее прекращение.

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.