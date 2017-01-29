Агрессивная украинизация контрпродуктивна — социолог Князева

Елена Страхович — Одесса, для РИА Новости Украина

Одесский — один из самых многонациональных регионов Украины. В попытках разобраться объективно в языковых предпочтениях одесситов, мы обратились к социологу одесского национального университета им. Мечникова, к.с.н., директору социологического центра "Пульс" Елене Князевой. Вместе со своими коллегами она отслеживает языковую ситуацию в регионе уже больше 25 лет.

Елена, судя по всему, языковой вопрос был актуален для нашего региона с момента основания государства Украина?

— Одесский социологический центр "Пульс" проводит масштабные исследования общественного мнения в Одессе начиная с 1991 года по самым разным вопросам, в том числе и по вопросам межнациональных отношений и языковой ситуации. По материалам наших исследований можно как по карте проследить все те проблемы, которые приводили как к конфликтам между представителями разных национальностей, так и факторы, которые, наоборот, обусловливали их комфортное совместное проживание. За эти годы мы собрали уникальные данные, над которыми неплохо было бы поразмышлять всерьез и исследователям и политикам.

Вот давайте к этим данным и обратимся. Что, согласно вашим исследованиям, представляет собой сегодня этнический состав Одессы?

— В рамках наших исследований респондентам задавался ряд вопросов на выявление их этнической и этнолингвистической самоидентификации: кем они себя считают по национальности, вопросы о родном языке и языках общения дома в семье, на работе, в общественных местах. Следует подчеркнуть, что этническая самоидентификация – это прежде всего акт свободного выбора индивида. С ней также связано определенное оценочное и эмоциональное отношение к своей национальности. При этом, как показывают данные наших исследований, этот выбор далеко не прост и не однозначен в условиях, когда в нашем обществе сосуществуют две или более крупные этнические общности. Одна из этих общностей, значительно больше других и принадлежность к наибольшей, так называемой титульной нации de-facto дает определенные социальные преимущества. Это обстоятельства во многом объясняет плавный, но при этом весьма существенный рост в Одессе за последние 25 лет удельного веса украинцев — почти на 30%, и в то же время — уменьшение более чем на 20% удельного веса русских. Интересно, что за это время, т.е. за последние 25 лет, в разы уменьшилась доля в населении нашего города еще одной этнической группы – евреев. С 6% по переписи 1989 года до примерно 1% по данным последних опросов "Пульса" в 2016-м. Доля в населении Одессы остальных этнических групп за четверть века сколько-нибудь значимо не менялась.

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Но многие из тех, кто сегодня называет себя украинцами, не говорят на украинском языке. И дома и на работе они общаются на русском. И книги читают тоже на русском.

— Вы правы. Родной язык и язык общения, как известно, может не совпадать с национальностью. По данным исследований "Пульса", пользуются в быту и в других сферах социальной коммуникации только одним каким-то языком примерно 80-90% одесситов. Только украинским предпочитают (если есть возможность свободного выбора) пользоваться последние двадцать лет 3-4% взрослых одесситов. При том, что украинцев среди них преобладающее большинство. Только русским предпочли бы пользоваться 80-85%. Все остальные используют на равных два языка (преимущественно русский и украинский). Интересно, что среди одесситов, считающих себя украинцами с 1991 года доля предпочитающих пользоваться русским, а не украинским языком выросла почти на 30%. Практически настолько же уменьшилась среди них популярность украинского языка. Основная часть этих изменений прошла в 1991-1993 гг.

Судя по датам, вы сейчас говорите о взрослом населении. А что касается детей. Каковы языковые предпочтения тех, кто родился уже в независимой Украине?

— Вот. А здесь тоже складывается довольно любопытная картина. С 1997 года под руководством профессора кафедры социологии И.М.Поповой было начато мониторинговое исследование старшеклассников одесских школ, которое проводится по настоящее время. Согласно данным, полученным в результате опросов старшеклассников, количество семей, в которых общаются на русском языке, за период 1997 по 2016 годов не уменьшилось, а увеличилось с 71% до 86%. Понятно, что мы не можем рассматривать данный факт как результат "насильственной русификации" так как все эти предпочтения формировались уже в годы независимой Украины и при этом увеличилась доля ребят относящих себя к украинцам с 51% до 76%.

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Судя по вашим данным удельный вес украинцев в Одессе за последние годы существенно вырос, а украинский язык так и не стал основным языком общения? И это, невзирая на все усилия властей, реформы и законы.

— Попытки осуществить украинизацию русскоязычных одесситов административными методами, внедрением "сверху" языковых и иных норм поведения и деятельности не эффективна. Как отмечала в свое время Ирина Попова, административные, насильственные меры "оказывают свое влияние лишь при наличии объективных предпосылок и факторов, поддерживающих процесс как бы "изнутри", обусловливающих степень заинтересованности участников процесса в соответствующей ассимиляции и определяющих специфику языковой ситуации в различных регионах". Если такие предпосылки не формируются, то административные и тем более, насильственные меры контрпродуктивны. Эти меры лишь создают благоприятную почву для того, чтобы "языковая" ситуация продолжала оставаться объектом политических спекуляций. Эти меры не защищают украинский язык, не приводят к увеличению объема общения населения на украинском языке. Авторы немногочисленных трудов, посвященных анализу языковой ситуации, складывающейся в Украине отмечают следующее: наиболее разумная языковая политика в настоящий период – создание условия для реального двуязычия.