Бондаренко: закон о языке – это ритуальный танец депутатов для электората

Из 33 авторов законопроекта 26 или 27 – выходцы из Западной Украины, из Галичины, где языковой проблемы не существует, заявил Кость Бондаренко.

"По большому счету можно сказать, что этот законопроект – один из предвозвестников того, что в этом году все-таки состоятся досрочные парламентские выборы. И депутаты сегодня для того, чтобы показать хоть какую-то результативность, что они хотя бы что-то делали в парламенте, прибегли к любимой уловке: если нельзя показать какие-то достижения в экономике и социальной сфере – давайте поговорим о языке. Даже если он не будет принят, а я уверен, что не будет, все равно депутаты будут приезжать к себе во Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, и говорить: "Вот, мы старались, но вы же видите, кто сейчас сидит в парламенте. Отечество в опасности, давайте снова голосуйте за нас, и так далее. Иначе – вы же понимаете, "тотальная руссификация, тотальный Путин, тотальная Москва", – сказал эксперт в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

У этого законопроекта появились и побочные эффекты, продолжил политолог. Он напомнил: стало известно, что с 1 января 2017 года запрещен ввоз книг, напечатанных в России, в Украину – не только для реализации, но и для собственного потребления, даже в единичных экземплярах.

Читайте также: Госязык, Пинчук, резолюция ПАСЕ и другие скандалы. Эксперты подвели итоги недели