наверх
27.01.201720:29
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Бондаренко: закон о языке – это ритуальный танец депутатов для электората

    Тема:

    Один на всех. Новый закон о языке (27)

    (обновлено: )118
    Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает, что "языковой" законопроект - не более чем "ритуальные танцы перед собственным электоратом в предчувствии выборов".
    РИА Новости Украина/Youtube

    Из 33 авторов законопроекта 26 или 27 – выходцы из Западной Украины, из Галичины, где языковой проблемы не существует, заявил Кость Бондаренко.

    "По большому счету можно сказать, что этот законопроект – один из предвозвестников того, что в этом году все-таки состоятся досрочные парламентские выборы. И депутаты сегодня для того, чтобы показать хоть какую-то результативность, что они хотя бы что-то делали в парламенте, прибегли к любимой уловке: если нельзя показать какие-то достижения в экономике и социальной сфере – давайте поговорим о языке.  Даже если он не будет принят, а я уверен, что не будет, все равно депутаты будут приезжать к себе во Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, и говорить: "Вот, мы старались, но вы же видите, кто сейчас сидит в парламенте. Отечество в опасности, давайте снова голосуйте за нас, и так далее. Иначе – вы же понимаете, "тотальная руссификация, тотальный Путин, тотальная Москва", – сказал эксперт в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина

    У этого законопроекта появились и побочные эффекты, продолжил политолог. Он напомнил: стало известно, что с 1 января 2017 года запрещен ввоз книг, напечатанных в России, в Украину – не только для реализации, но и для собственного потребления, даже в единичных экземплярах.

    Читайте также: Госязык, Пинчук, резолюция ПАСЕ и другие скандалы. Эксперты подвели итоги недели

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Олег Постернак. Архивное фото
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Владимир Гройсман во Львове
    С душком. Львов утопает в мусоре
    Ростислав Кравец
    Донбасс: блокада и пиар
    Экс-бойцы АТО похитили человека и заставили его копать себе могилу
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения