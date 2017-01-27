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    Порошенко в День памяти жертв Холокоста заявил о "российской агрессии"

    (обновлено: )23606
    В своем обращении Петр Порошенко заявил, что "Украина, которая потеряла десятки миллионов своих сыновей и дочерей в результате преступлений тоталитаризма, сейчас противостоит российской агрессии, защищая границы демократического мира".
    Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в Международный день памяти жертв Холокоста призывает не допустить возрождения тоталитарных империй, идеологий и практик, порождающих преступления против человечества. Об этом говорится в обращении президента, размещенном на сайте главой государства.

    Порошенко напомнил, что Международный день памяти жертв Холокоста был установлен решением Генеральной ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Холокост — одна из самых масштабных трагедий в истории земной цивилизации, ужасное нацистское преступление, порожденное культивированием античеловеческой идеологии. Миллионы невинных людей были уничтожены только за принадлежность к еврейскому народу. Нормальное человеческое сознание отказывается это воспринимать. Сегодня немногочисленные уже свидетели повествуют нам о тех страшных событиях, а молчаливые склоны и мемориалы Бабьего Яра, другие места упокоения жертв нацизма несут память о погибших в века. Это наша общая боль. Он щемит в сердцах украинцев, бередит раны нашей многострадальной земли, горькими строками полнит книгу бытия украинского народа", — сказал президент.

    Он отметил, что, "сохраняя память о Холокосте, мы решительно заявляем о недопустимости повторения подобных преступлений в будущем".

    "Украина, которая потеряла десятки миллионов своих сыновей и дочерей разных национальностей в результате преступлений тоталитаризма, сейчас противостоит российской агрессии, защищая границы демократического мира. Мы призываем все свободные нации не допустить возрождения тоталитарных империй, идеологий и практик, порождающих преступления против человечества. Помним. И будем едиными в отстаивании идеалов гуманизма, демократии, свободы и мира во всем мире", — добавил глава государства.

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