Пора в поход, труба зовет. Соцсети обсудили Юлю и военное положение

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Военное положение… С момента начала АТО еще никогда это словосочетание не звучало из уст украинских политиков так часто и громко. На днях глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о необходимости ввести военное положение в Донбассе.

К тому же замглавы фракции БПП, жена генпрокурора Ирина Луценко не исключила введения военного положения в Донбассе, если в регионе сохранится обострение ситуации. О том же говорил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

А успокоил сограждан замглавы АП Константин Елисеев, заявивший, что вопрос введения военного положения пока не обсуждается.

После обилия политических заявлений, не удивительно, что в украинском сегменте соцсетей вопрос введения военного положения в Донбассе стал одним из приоритетных. Одни интересуются, "в чем польза введения военного положения", другие утверждают, что "в Украине частично введен в действие режим Военного положения, требование Тимошенко – не более чем PR". Третьи – напоминают совсем недавние заявления той же Тимошенко о том, что военное положение в стране – недопустимо!

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook