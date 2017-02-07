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    Аналитика и комментарии

    Пора в поход, труба зовет. Соцсети обсудили Юлю и военное положение

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    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (657)

    (обновлено: )204
    Юлия Тимошенко призывает ввести военное положение в Донбассе. Если бы только она… О необходимости введения военного положения в последнее время высказываются многие политики. А что же думают по этому поводу сами украинцы и что пишут в соцсетях?
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Военное положение… С момента начала АТО еще никогда это словосочетание не звучало из уст украинских политиков так часто и громко. На днях глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о необходимости ввести военное положение в Донбассе.

    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka
    Топ главных тем недели: Донбасс, Авдеевка, разговор Порошенко и Трампа

    К тому же замглавы фракции БПП, жена генпрокурора Ирина Луценко не исключила введения военного положения в Донбассе, если в регионе сохранится обострение ситуации. О том же говорил министр иностранных дел Украины Павел Климкин

    А успокоил сограждан замглавы АП Константин Елисеев, заявивший, что вопрос введения военного положения пока не обсуждается. 

    После обилия политических заявлений, не удивительно, что в украинском сегменте соцсетей вопрос введения военного положения в Донбассе стал одним из приоритетных. Одни интересуются, "в чем польза введения военного положения", другие утверждают, что "в Украине частично введен в действие режим Военного положения, требование Тимошенко – не более чем PR". Третьи – напоминают совсем недавние  заявления той же Тимошенко о том, что военное положение в стране – недопустимо!

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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