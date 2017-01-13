Байден и Гройсман встретятся в Киеве в понедельник утром

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Встреча вице-президента США Джозефа Байдена с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом состоится в понедельник, 16 декабря, сообщила пресс-служба правительства.

Белый дом ранее сообщил, что Байден перед отставкой на следующей неделе посетит Украину и Швейцарию. Его встреча с украинским президентом Петром Порошенко запланирована на 15 января. В пятницу СМИ сообщили, что Байден перенес визит в Украину на 16 января.

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"Шестнадцатого января премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом. Встреча состоится в рамках визита вице-президента США на Украину. Начало мероприятия 07.30", — говорится в сообщении.

Как сообщалось вице-президент США Джозеф Байден приветствовал действия властей Украины по укреплению финансовой стабильности в стране.