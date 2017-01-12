Байден перед отставкой посетит Украину и Швейцарию

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Вице-президент США Джо Байден перед своей отставкой на следующей неделе посетит Украину и Швейцарию, сообщил Белый дом.

Визит продлится с 15 по 18 января, Байден покидает свой пост 20 января.

В Украине Байден встретится с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом и "подчеркнет свое личное участие в поддержке украинской независимости, демократического развития, благосостояния и безопасности", а также отметит 25-летие дипломатических отношений.

Байден также посетит Всемирный экономический форум в Давосе.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко проведет двустороннюю встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом в воскресенье, 15 января.