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Байден 15 января посетит Украину - СМИ

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (277)

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По информации источника в дипломатических кругах, вице-президент США Джозеф Байден намерен посетить Украину 15 января. Другие подробности визита вице-президента США неизвестны.
Встреча Петра Порошенко с Джо Байденом. Архивное фото
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Вице-президент США Джозеф Байден посетит Украину 15 января, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Николай Капитоненко
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"Ориентировочная дата визита Байдена в Киев — 15 января", — сказал собеседник.

Других подробностей визита вице-президента США собеседник не сообщил.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джозеф Байден приветствовал действия властей Украины по укреплению финансовой стабильности в стране.

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