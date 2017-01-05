Байден 15 января посетит Украину - СМИ

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Вице-президент США Джозеф Байден посетит Украину 15 января, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

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"Ориентировочная дата визита Байдена в Киев — 15 января", — сказал собеседник.

Других подробностей визита вице-президента США собеседник не сообщил.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джозеф Байден приветствовал действия властей Украины по укреплению финансовой стабильности в стране.